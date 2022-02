Cibona i Cedevita Junior borit će se za trofej u Kupu Krešimira Ćosića

U subotnjem finalu (19 sati) Kupa Krešimira Ćosića u riječkoj dvorani Zamet za pobjednički trofej borit će se zagrebački klubovi Cibona i Cedevita Junior koji su u polufinalnim dvobojima nadigrali Zadar, odnosno Split.

U prvom polufinalu Cibona je svladala Zadar sa 77:72, a u drugom je Cedevita Junior bila bolja od Splita sa 86:82.

U obje utakmice su pobjednici vodili tijekom cijelog dvoboja, da bi u završnici prvo Zadar, a potom i Split zaprijetili velikim preokretom.

Cedevita je protiv Splita, baš kao i Cibona protiv Zadra, već u prvoj četvrtini stvorila dvoznamenkastu prednost, a najvećih +16 (44-28) momčad novog hrvatskog izbornika Damira Mulaomerovića imala je u 19. minuti.

Splićani su do kraja treće četvrtine došli na samo šest poena zaostatka (64:58), da bi Cedevita početkom zadnjeg dijela ponovno došla do dvoznamenkaste prednosti koju je održavala i do ulaska u završne dvije minute (79:69).

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL 18.2.2022., Rijeka - Zavrsni turnir kosarkaskog Kupa RH Kresimir Cosic. Polufinalna utakmica izmedu Cedevite i Splita. Photo: Nel Pavletic/PIXSELL

No, Splićani su serijom 8:0 u koju su trice ugradili Shorter i Čampara došli na samo dva koša zaostatka (79:77) 49 sekundi prije kraja. Ipak, pobjedu Cedeviti Junior i prvo finale Kupa Krešimira Ćosića pod tim imenom, zagrebačkoj momčadi donio je nekadašnji igrač Splita Goran Filipović koji je u zadnjoj sekundi napada pogodio dalekometnu tricu za 82:77. Splićanima je ponestalo vremena da u 26 sekundi nadoknade taj minus, jer su Batinić i Šabić bili precizni s crte za slobodna bacanja.

Cedevitu su do pobjede predvodili Filip Bundović sa 19 koševa i devet skokova te Filipović sa 13 poena i pet asistencija. Emir Šabić je također ubacio 13 koševa, a Vito Kučić 10.

Najbolji strijelac Splita bio je Shannon Shorter sa 29 poena i 10 skokova. Po 10 koševa su postigli Roko-Leni Ukić, Lovre Runjić i Karlo Žganec.

Cibona i Cedevita će u subotu po četvrti put igrati za Kup Krešimira Ćosića. Cibona je upravo protiv Cedevite 2013. posljednji put slavila u ovom natjecanju, a nakon toga je Cedevita šest godina zaredom osvajala trofej, pobijedivši Cibonu u finalima 2018. i 2019.