Cibona se kockala i postala prvi finalist izbacivši branitelja naslova Zadar

Prvim finalistom Kupa Krešimira Ćosića postali su košarkaši Cibone koji su u riječkom polufinalu nadjačali Zadar (77:72). U utakmici igranoj u Centru Zamet, u kojoj Zadrani nisu niti jednom poveli, Zagrepčani su posve zasluženo izborili priliku za trofej i to preko branitelja naslova.

Cibosi su otvorili utakmicu s vodstvom 16:2 i da je trener Gašper Okorn duže zadržao startnu petorku možda su mogli Zagrepčani zarana otići i na prijelomnu prednost. No, on je odlučio testirati što mu mogu dati rekovalescenti Vildoza i Majcunić pa su se Zadrani vratili u utakmicu. Ipak, kada god bi zaprijetili priključenjem, kao i kod 32:28, cibosi bi se opet odvojili. Tako su nakon žestokog zakucavanja centra Brankovića i trice Nakića na veliki odmor otišlo sa 46:35.

Jedno od brojnih približavanja (ali ipak samo na sigurnu udaljenost), i to nakon nekolicine razigravačkih pogrešaka (Radovčić, Vildoza), Zadrani su izveli sredinom posljednje četvrtine no Zagrepčani su se i tada uspjeli obraniti. A ključnom se činila Gnjidićeva ukradena lopta koju je isti igrač završio zakucavanjem za 73:63. Doduše, i nakon toga cibosi su ponudili suparniku priliku da se potpuno vrati ali je oni nisu iskoristili. Cibos Drežnjak "uručio" je loptu Zadraninu Carteru, no Jordano je promašio ishitrenu tricu za mogućih "minus dva".

Na koncu su vukovi ostali na sigurnih "plus pet" (77:72) pa su mogli smireno promatrati drugi polufinale, dvoboj Splita i Cedevite Junior, i to tko će im se suprotstaviti u subotnjem finalu (u 20.30).

Kod Cibone prednjačili su Gegić (13 koševa), Drežnjak (12), Vildoza (11) i Nakić (11), a dvoznamenkasti u redovima Zadra bili su tricaš Jordano (16 koševa), Thompson (14), Mavra (13) i Carter (12).

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL 18.02.2022., Rijeka - Zavrsni turnir kosarkaskog Kupa RH Kresimir Cosic. Polufinalna utakmica izmedu Cibone i Zadra. Photo: Nel Pavletic/PIXSELL

- Ključ naše pobjede bili su detalji iz skautinga. Imali smo dobre informacije, znali smo što rade. Doduše, drugo poluvrijeme su se Zadrani probudili no ostali smo mirne glave - kazao je najbolji Cibonin strijelac Amar Gegić na kojeg se nadovezao njegov trener Gašper Okorn:

- Premda smo jako dobro otvorili ovu partiju, te smo tako razbili svu nervozu i odteretili se od pritiska, ja sam znao da nije moguće da mi zdrobimo Zadar već u prvom dijelu, odemo na "plus 20" i završimo utkamicu. Znao sam da će se oni non-stop vraćati. Oni su napravili sve da se vrate, promijenili su sve obrane na koje smo se morali adaptirati na što smo ipak uspješno odgovorili.

Naglasio je Cibonin trener da je njegova momčad u prvom poluvremenu imala jako dobar skok, a u drugom problematičan, ali i da njegov sastav, kada god bi se Zadar približio, nije hvatala panika. A svoju odluku da na ovaj polufinale doputuje tek na dan utakmice, da mu momčad ne isproba koševe u dvorani u kojoj nikad nisu igrali, Okorn je objasnio ovako:

- Htio sam da se za utakmicu pripremimo u miru naše dvorane, a i htio sam izbjeći i boravak u hotelu gdje se stvara tenzija. Kada su sve momčadi 24 sata na istom mjestu, a tu su u blizini i skauti i agenti, pa se pije kavica uz more, onda vam je fokus negdje drugdje a ne na utakmici. A to bi za našu mladu momčad bilo svojevrsno iskušenje. I zato sam se malo kockao.

Najbolji Zadrov pojedinac bio je rođeni Riječanin Antonio Jordano koji je zabio četiri trice kojemu one nisu bile utjeha:

- To što sam bio najbolji strijelac svoje momčadi ne znači mi ništa jer mi smo ovamo došli kao branitelji. Nažalost, mi nismo ispoštovali sve dogovoreno. Znali smo da će Cibona igrati agresivno, da su opasni u tranziciji i da će to tko prvi udari usmjriti utakmicu.

A prvi su udarili cibosi o čemu je govorio i Zadrov trener Vladimir Anzulović.

- Mi smo ušli premekano jednim dijelo i stoga što nam je nedostajao Bursać, energetski naš najjači igrač, ali i pravi Dario Drežnjak koji je bio u sjajnoj formi prije no što se zarazio koronavirusom pa je iz izolacije tek izašao. Osjetilo se na terenu da je Cibona imala jaču energiju. Da bismo dobili Cibonu morali smo imati više raspoloženih igrača.

Naglasio je "coach" Zula još nešto:

- Naša momčad je obrambena i mi bez velike energije ne možemo igrati. Mi smo prije ovog turnira, u 22 dana, odigrali 10 utakmica, a ovamo smo došli sa samo 10 igrača među kojima i dva juniora. Malo smo kratki i bit će teško ovako izdržati sezonu pa svakodnevno tražimo upravu da nam omoguće neko pojačanje.