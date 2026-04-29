VIDEO Pogledajte jedanaesterce s Lige prvaka, dosudio ih je čovjek poznat Hrvatskoj

Atletico Madrid i Arsenal odigrali su 1:1 u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka u napetom susretu odigranom u srijedu. Priča večeri, međutim, ponovno je bio nizozemski sudac Danny Makkelie. U utakmici definiranoj njegovim odlukama oba su pogotka pala s bijele točke, čime je izravno utjecao na konačni ishod prije uzvrata koji će se idućeg tjedna igrati u Londonu.

Gosti iz Engleske prvi su poveli u 44. minuti, kada je napadač Viktor Gyökeres srušen u kaznenom prostoru, a zatim je sam sigurno realizirao jedanaesterac. Domaćini su do izjednačenja stigli u drugom poluvremenu, u 56. minuti, a precizan s bijele točke bio je Julián Álvarez za konačnih 1:1. Pred sam kraj utakmice Makkelie je dosudio i treći kazneni udarac, ponovno za Arsenal, no nakon intervencije VAR-a i pregleda snimke odluka je ispravno poništena.

Ime Dannyja Makkelieja duboko je urezano u sjećanje hrvatskih navijača, i to ne po dobrome. Upravo je on sudio odlučujuću utakmicu grupne faze Eura 2024. između Hrvatske i Italije, koja je završila rezultatom 1:1 i značila bolnu eliminaciju Vatrenih s natjecanja. Makkelie je tada produžio utakmicu za čak osam minuta sudačke nadoknade, a Italija je do pogotka za prolaz stigla u 98. minuti, što je izazvalo nevjericu i bijes u hrvatskom taboru.

Izbornik Zlatko Dalić nakon te je utakmice oštro kritizirao suca, a osam minuta nadoknade nazvao je "besmislicom". "Ne možete imati osam minuta nadoknade nakon takve utakmice. Mi smo mala zemlja, nitko nas previše ne doživljava i moramo se sami izboriti za sebe. Hrvatsku treba poštovati", poručio je tada Dalić. Zbog kontroverznog suđenja na toj utakmici, UEFA je kasnije Makkelieja poslala kući s turnira, što su mnogi protumačili kao potvrdu da je njegova izvedba bila ispod potrebne razine.

Ipak, unatoč toj mrlji u karijeri, Nizozemac i dalje sudi najveće europske utakmice i uživa veliko povjerenje sudačke organizacije. Vodio je finale Europske lige 2020. godine, važne utakmice na Euru 2020. i Svjetskom prvenstvu 2022., a bio je i video asistent (VAR) u finalima Svjetskog prvenstva 2018. i Lige prvaka 2019. Njegovo delegiranje za polufinale Lige prvaka potvrđuje da ga UEFA i dalje smatra dijelom sudačke elite, bez obzira na pritužbe koje su na njegov račun stizale iz Hrvatske.