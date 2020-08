Čeka nas najveća teškaška borba u povijesti, otkrivamo što po Stipu znači manji kavez

U noći na nedjelju, nažalost, bez nazočnosti publike, u UFC-ovu trening-centru u Las Vegasu održat će se treća epizoda trilogije između aktualnog teškaškog prvaka Stipe Miočića (38), borca koji je naše gore list, i njegova izazivača Daniela Cormiera (41).

Prvu je dobio Cormier i postao svjetski prvak, a nakon godinu dana, u ljeto 2019., Stipe mu je uzvratio istom mjerom, što je UFC iskoristio i priređuje meč za koji i naši MMA asovi drže da je najveća teškaška borba u povijesti UFC-a.

I Stipe je dobar hrvač

A o tome kakvu borbu možemo očekivati popričali smo s našim najboljim MMA borcem Antom Delijom te dvojicom bivših boraca, danas stručnih komentatora na Novoj TV i Gol.hr-u, Zelgom Galešićem i Igorom Pokrajcem. Pokrajac je hrvatski borac s najviše borbi u UFC-u (13), a uoči ovog ogleda naglašava:

– Puno je novih teorija o njihovoj trećoj borbi, a jedna kaže da Cormieru pogoduje što će se ovaj okršaj održati u manjem kavezu od standardnog. Mnogi misle da je UFC time iskazao naklonost Cormieru, kojem su skloniji i američki mediji.

Pitamo Pokrajca pije li vodu ta teorija o manjem kavezu?

– Ona kaže da će Cormier tako lakše zatvoriti Stipu i doći do hrvačkog klinča iz kojeg će ga pokušati bacati. No, zaboravlja se da je Stipe bolji udarač i da će on tako moći brže protivnika udarački dočekati.

Po rezultatima koje je postizao kao hrvač olimpijac, Cormier je bolji hrvač. Naime, u hrvanju slobodnim stilom bio je treći na svijetu i četvrti na Olimpijskim igrama. Smije li se onda Stipe, koji se također bavio hrvanjem, upustiti u hrvački klinč s Cormierom?

– Naravno da smije jer je i on dobar hrvač, a jedina opasnost je da ga Cormier uhvati nisko, u visini prepona, pa da ga digne i baci. Opasnost su i Cormierovi izlasci iz klinča, a iz te pozicije nokautirao je Stipu u prvoj borbi, što Stipe u pobjedničkom uzvratu nije dopustio. Također, očekujem da ovaj put DC neće dopustiti Stipi da ga pogađa u jetra, a nakon takvih dvanaestak udaraca Miočić ga je u drugoj borbi nokautirao.

Zašto su jetra tako dragocjena meta na protivničkom tijelu?

– Kada u bradu dobijete precizan i silovit udarac, obično se ne sjećate što se dogodilo jer budete nokautirani pa “zaspete”. Kada pak dobijete precizan udarac u jetra, svega se sjećate, ali polako kopnite i ne možete se više energetski vratiti u borbu. Takvi udarci vas uzdrmaju – objašnjava Pokrajac koji se nada da sudac u kavezu ovaj put neće dopustiti Cormieru prste u očima suparnika:

– Prevelik je novac uložen u tu borbu, a i previše je bilo negativnih komentara o toj njegovoj navici da bi mu to i ovaj put dopustili. Većina boraca drži šake skupljene, ali Cormier ne, što objašnjava pokušajima da uhvati ruke svojih protivnika kako bi ih povukao prema sebi i potom udario.

Što pak o “dugoprstiću” Cormieru misli Zelg Galešić?

– On prstima pokušava hvatati dlanove protivnika i ako je Stipi visoko podignuta ruka onda prsti mogu završiti i u oku. Sudac bi za takvo što Cormiera trebao opomenuti, a ako se dogodi i drugi put, dati mu i javnu opomenu. A to pak znači da gubi rundu, a kada je tako onda brzo shvatite da to nije dobro raditi. Mislim da je Marc Goddard dobar izbor za suca te borbe, kao bivši MMA borac ima autoritet u kavezu.

Kakve taktičke zamke Galešić očekuje?

– Cormier će mu ponuditi jetra, ali da ga navuče i kontrira mu desnim krošeom, pa to Stipe ne bi trebao raditi sve dok se suparnik ne izmori. Kada pak DC krene naprijed svojim “zombi-gardom”, ja bih ovaj put išao na prednji aperkat pa u stranu, a jetra bih gađao kasnije, kada se protivnik iscrpi.

Ono što Galešića, kao Miočićeva navijača, više brine jest manji kavez.

– S obzirom na to da je riječ o borbi dvojice boraca izjednačene kvalitete, svaki milimetar nešto znači i zato mi smeta što će kavez biti sedam puta sedam metara, a ne devet puta devet kako je to uobičajeno.

Manja kvadratura ide u korist Cormiera jer će Stipe imati manji prostor za kretanje i održavanje distance, a to je njegova prednost. Netko tko je hrvač bolje će koristiti manji kavez nego onaj tko je boksač i koji će već nakon dva-tri koraka biti leđima uz kavez. Cormierova bolja strana je borba u klinču, iz kojeg će on pokušati udarati i rušiti, a Stipe se s njim iz klinča ne bi trebao hrvati.

Bez obzira na to što je Miočić ponosan čovjek koji se ne voli žaliti na nepovoljne okolnosti, ipak nije trebao pristati na manji kavez.

– Mogu razumjeti da je Stipi svejedno jer on ima psihu šampiona, ali njegovu menadžeru to nije smjelo biti svejedno. Posao je njegova tima i njega da se tome suprotstave, ako nikako drukčije, onda preko medija, a oni to nisu učinili. Uoči tako neizvjesnog meča vaš se tim mora izboriti da imate najprimjerenije uvjete.

Galešić je za primjer naveo dvije borbe između pretilog Roya Nelsona i znatno pokretljivijeg Matta Mitrionea.

– U prvoj borbi, u kavezu sedam puta sedam, tehničkim nokautom pobijedio je manje pokretljivi Nelson, a pet godina poslije, u kavezu devet puta devet, zahvaljujući većem radijusu kretanja Mitrione je dominirao i bodovno uvjerljivo pobijedio.

DC nije namjerno ciljao oko

Što o tome misli trenutačno naš najozbiljniji kandidat za ugovor s UFC-om, dubrovački teškaš Ante Delija, koji, premda nema borbe na vidiku, u podrumu Cro Copove zagrebačke kuće marljivo trenira?

– Napadački gledano, to daje prednost Cormieru jer će mu biti lakše zatvoriti Miočića, no iz defenzivne perspektive to znači da Stipe, ako ga DC sruši na sredini kaveza, može lakše doći do žice uz koju mu je i lakše ustati.

Premda mnogi tako ne misle, Ante je uvjeren da Cormier ne zabija namjerno prste Miočiću u oči.

– Ne bih nikada volio pobijediti tako da zabijem nekome prste u oči. On tako drži prste, da nema kontrakciju mišića, da mu ruka bude opuštena prije nego što stisne šaku i udari. Tako i ja radim, no problem su rukavice koje su u UFC-u posve otvorene pa prsti mogu biti ispruženi, za razliku od onih u Bellatoru koje su savijene.

Što bi naš najbolji teškaš taktički radio da je Miočić, a što da je Cormier?

– Da sam na Stipinu mjestu, izbjegavao bih klinč i pokušavao bih ga držati na distanci. Da sam Cormier, radio bih sve suprotno, tražio bih klinč i inzistirao na “prljavom” boksu i hrvanju.