EUROKUP

Cedevita pregazila Ciprane i zadržala stopostotni učinak i nakon petog kola

Susret Cedevite junior i Keravnos u 5. kolu FIBA Europa kupa
Slavko Midzor/PIXSELL
Autori: Hina, Večernji.hr
12.11.2025.
u 21:21

Kod Cedevite su najbolji bili Corey Allen-William (19) i Clarence Daniels (14), dok je Ciprane predvodio Darnell Edge (26)

Košarkaši Cedevite slavili su u 5. kolu D skupine FIBA Eurokupa u Zagrebu nad ciparskim Keravnosom 85-68, te potvrdili da kao prvoplasirana ekipa skupine prolaze u drugu fazu.

Zagrepčani su zadržali maksimalan učinak od 5-0 i prije zadnjeg kola su i dalje jedina neporažena momčad Eurokupa. 

Boban o krizi i budućnosti trenera Dinama

Kod Cedevite su najbolji bili Corey Allen-William (19) i Clarence Daniels (14), dok je Ciprane predvodio Darnell Edge (26). 

Zagrebački sastav vodio je cijelu utakmicu te su izgubili samo posljednju četvrtinu u kojoj je sastav s Cipra bio bolji s 21:26. Ključne dionice igre za igrače Cedevite bile su druga i treća četvrtina koje su dobili s devet, odnosno deset koševa razlike i tako se odvojili na nedostižnih 22 poena razlike.

U zadnjem kolu Cedevita gostuje kod slovačke Prievidze.  

Ključne riječi
košarka FIBA Europa kup Cedevita Junior

