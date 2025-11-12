Naši Portali
Košarka

Loše vijesti, najbolja hrvatska igračica se teško ozlijedila

Autor
Damir Mrvec
12.11.2025.
u 20:17

Košarkašice Hrvatske sjajno su otvorile kvalifikacije za odlazak na Europsko prvenstvo 2027. godine. U prvoj utakmici skupine F, izabranice Slavka Bralića pobijedile su u gostima Grčku sa 76:73 (17:21, 19:19, 28:10, 12:23).

Ključna je bila treća četvrtina koju su naše košarkašice dobile s plus 18 razlike. Sjajan debi za seniorsku reprezentaciju imala je Nika Muhl, od ove godine članica mađarskog Soprona koji igra Ligu prvakinja.

Nika, koja ima iskustva igranja u WNBA ligi, za Seattle Storm, postigla je 21 koš, imala dva skoka ali i sedam asistencija.  Nažalost, 40 sekundi prije kraja Nika se izgleda teže ozlijedila pa su je morali iznijeti s parketa.

Amerikanka s hrvatskom putovnicom, Shavonte Zellous postigla je 11 koševa i imala 11 skokova.

Double-double umalo je  ostvarila i Ana-Marija Begić. Ona je završila utakmicu s deset koševa i devet skokova.

U strijelce su se upisale još Vojtulek (10), Erjavec (9), Lazić (7), Cvitković (4), Vukšić (3) i Tadić. Sljedeće dvije utakmice igramo u Slavonskom Brodu, 15. studenog protiv Danske, te 18., studenog protiv Sjeverne  Makedonije.
