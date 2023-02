Cedevita Junior rutinski protiv Furnira do šeste pobjede u nizu

Košarkaši Cedevite Junior još jednom su demonstrirali svoju odličnu formu te su protiv Furnira izborili svoju šestu pobjedu u nizu u HT Premijer ligi (92:75) te se tako zadržali na samom vrhu prvenstvene ljestvice.

Početni kapitali cedevitaši su stekli na sjajnoj igri svog najiskusnijeg igrača Krune Simona koji je u prvih devet minuta zabio 11 koševa (dvije trice uz dodatno bacanje) i sjeo na klupu.

Nakon tih "plus 18" (27:9) iz prve četvrtine nastavili su "vitamini" još efikasnije u drugoj pa je netom prije odlaska na veliki odmor njihova prednost bila 30 koševa razlike (58:28).

No, za razliku od "lavića", koji su igrali prvo poluvrijeme, iz svlačionice su izašli neki mladi lavovi i već izgubljenu utakmicu barem načas učinili zanimljivom. Krenuo je zabijati mlađahni Mihael Kos, jednu tricu je zabio bivši cedevitaš Mateo Vidović a tri u nizu razigravač Filip Paponja za približavanje na jednoznamenkasti zaostatak (53:62).

No, taj zalet domaćine je stajao potrošnje dodatne energije pa su se gosti, sa Simonom na parketu kao osiguračem, ponovo odvojili na sigurnu razdaljinu (82:63). Nisu igrači Damira Mulaomerovića više igrali onako dopadljivo kao u prvom dijelu, s onako učinkovitom cirkulacijom lopte u napadu, ali su susret sigurno priveli kraju. A za to se, na isteku 36. minute, s dvije trice za "plus 20" (88:68) pobrinuo Simon kojeg je ishvalio i suparnički trener Jeronimo Šarin:

- Bez obzira na godine, Simon radi razliku i to se vidi sa svakim njegovim pokretom. Mi smo u utakmicu ušli sporo i mnoge odluke u igri u prvom poluvremenu mojih igrača nisu bile u skladu s onim što smo radili posljednja dva mjeseca. Kada sam vidio u kojem smjeru ide ova utakmica, kod "minus 30", odlučio sam ju arhivirati. S obzirom na to da za tri dana igramo vrlo važnu utakmicu protiv Bosca odlučio sam neke igrače odmoriti što su iskoristili neki drugi igrači pokazavši da u našem sastavu, osim Hollingswortha, ima igrača koji mogu igrati ozbiljnu košarku.

Koliko god je Šarin bio nezadovoljan, toliko je trener cedevitaša Damir Mulaomerović, količinski, mogao biti zadovoljan što je i kazao:

- Moje najveće zadovoljstvo bilo je kako nam je išla lopta u prvom poluvremenu iz čega je proizašlo i 10 pogođenih trica iz 15 pokušaja. Ono što nije dobro jest opuštanje koje je uslijedilo u nastavku kada je većina počela razmišljati o napadu pa je Furnir opasno priprijetio. Pogotovo mali Paponja kojeg sam prvi put vidio s ovakvom inicijativom a zabio nam je i pet trica. No, ne mogu zamjeriti igračima jer smo ipak uvjerljivo pobijedili momčad koja predstavlja osvježenje HT Premijer lige.

Kod pobjednika najviše je zabio Simon (18), a dvoznamenkasti su još bili i Serdarušić (15), Kučić (12) i Topolović (11 koševa, 10 skokova) i Šabić (11). Među dubravašima isticao se spomenuti razigravač Filip Paponja s 18 koševa dok je mladi centar Kalajžić ubacio 11 koševa.

Ostali rezultati 18. kola HT Premijer lige: Škrljevo - Zabok 93:66, Zadar - Dinamo 79:70, Bosco - Šibenka 63:95.