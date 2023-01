Jusup: Ako igrači nisu plaćeni ja od njih ne mogu tražiti da budu maksimalni profesionalci

Vitamini s Velesajma očito više nisu tamo neka momčad iz drugog reda najvišeg ranga domaće klupske košarke. Nakon Cibone i Splita, košarkaši Cedevite Junior skinuli su skalp i trećem hrvatskom abaligašu Zadru i zasjeli na čelo kolone.

U utakmici igranoj u zagrebačkoj dvorani Boško Božić Pepsi, cedevitaši su izborili prilično uvjerljivu pobjedu (76:59) nad najbolje stojećom hrvatskom momčadi u regionalnoj ligi.

Premda su u prvom poluvremenu šutirali trice 14-0, Zadrani su na veliki odmor otišli sa zaostatkom od samo četiri koša. No, onda su u trećoj četvrtini Zagrepčani zaigrali svoju najbolju obranu i prelomili utakmicu i to u razdoblju kada njihov najbolji igrač Kruno Simon uopće nije bio na terenu.

No, zato je vrlo važnu ulogu u slamanju favorita odigrao jedan drugi veteran, 33-godišnji Zadranin u dresu Cedevite Junior Pavle Marčinković (16 koševa, 6 skokova, 3 osvojene lopte) koji ističe:

- U posljednje vrijeme razliku najviše radimo iz obrane i dok god se budemo držali obrane i energije bit ćemo konkurentni. Unatoč nekolicine nas starijih, ovo je mlada momčad i šteta bi bila da u segmentu energije ne dominiramo. Uostalom, mene osobno nikad nije krasila ljepota igre ali zato energija jest.

Nakon što je njegova momčad odveć uvjerljivo pobijedila favorizirana suparnika, Pavle je ustvrdio:

- Neočekivano lako smo prelomili ovu utakmicu, no znamo svi u kojoj je Zadar situaciji pa im treba čestitati na tome što u tim okolnostima odigravaju utakmice.

A o kakvim je to okolnostima riječ glasnogovorniku cedevitaša ponešto je natuknuo trener Danijel Jusup koji je razlog ovakve blijede predstave svoje momčadi manje tražio u umoru od utakmice igrane u petak protiv Borca iz Čačka a više u nekim vanjskim faktorima.

- Događanja u klubu vezana uz plaćanja, sve se to odražava na igrače. U toj situaciji oni nemaju fokus na igru a ja od njih, ako već nisu plaćeni, ne mogu tražiti i da budu maksimalni profesionalci. I stoga me ovakva situacija ne iznenađuje. Doduše, ovo je prva utakmica da smo se raspali no nastojat ćemo se konsolidirati.

Za razliku od Zadra, koji je jedino u Dariju Drežnjaku imao igrača ozbiljnog učinka (16 koševa) prilično konsolidirano izgleda Cedevita Junior koja sa Splitom trenutno dijeli prvo mjesto ljestvice HT Premijer lige.

- Nije lako igrati protiv Zadra, visok sastav velike energije i zato sam rekao mojim dečkima da prije svega moramo izdržati fizički pa smo takve petorke i tražili. Na koncu smo našli jednu koja će igrati našu najbolju obranu iz čega smo i napravili razliku - kazao je trener cedevitaša Damir Mulaomerović koji je pohvalio Marčinkovića (16 koševva), Serdarušića (11 koševa), Cianija (10 koševa i 10 skokova), Kučića (11 koševa, 5 asita) i Rašića (5 skokova, 3 asista) i čija se momčad s nizom pobjeda nad velikima nametnula i kao jedan od kandidata za trofej u predstojećoj završnici Ćosićeva kupa.