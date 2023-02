Cedevita Junior prvi finalist Ćosićeva kupa, presudili Simon i Mustapić

Košarkaši Cedevite Junior prvi su finalisti SuperSport Kupa Krešimira Ćosića. S više uloženog truda no što su planirali, cedevitaši su u polufinalu nadjačali borbeni Dinamo (89:75) koji je prijetio sve do polovice posljednje četvrtine.

A prijetili su dinamovci jer su imali bolju tranziciju (23 koša iz kontre naspram Cedevitinih osam) i raspoloženog veterana Ivana Novačića (20 koševa). Na pobjedničkoj strani prednjačili su mozak momčadi Kruno Simon (19 koševa, 12 asistencija) i rastrčani razigravač Jakov Mustapić (23 koša, 6 skokova).

Uz dobro otvaranje titularnog razigravača Jakova Mustapića cedevitaši su u prvoj četvrtini bili dvaput na "plus 9", dinamovci im nisu dali uteći pa se na mali odmor otišlo sa 25:24. Zahvaljujući atletskijoj petorci, i boljoj obrani u drugoj četvrtini, otišli su narančasti na veliki odmor s "plus 12" (52:40) ali im ni to nije bilo dovoljno da prelome utakmicu.

Štoviše, nakon što su promašili pet otvorenih šuteva, plavi su ušli u seriju. Zapravo, raspucao se Novačić (dvije trice i dvica) pa je Dinamo, na oduševljenje svojih navijača, poveo sa pet koševa prednosti (60:55). U narednim trenucima je stvar u svoje ruke uzeo Simon koji je s tricom, četiri bacanja i dvije asistencije doveo svoju momčad u zamjetno vodstvo (68:61).

Kako je očito mislio da ovu utakmicu ne može dobiti bez svog najboljeg igrača na parketu, trener Damir Mulaomerović je Krunu Simona koristio i u posljednjoj četvrtini što svakako, u energetskom smislu, nije bila najbolja vijest za Cedevitin nastup u subotnjem finalu.

- Možda smo se više potrošili no što je bilo planirano no, zapravo, to nikad ne možete planirati. Simon je odigrao 27 minuta, možda bi bilo bolje da je koju minutu manje, no naći će on snage za finale u kojem će mentalna snaga biti važnija od one fizičke - kazao je trener Mulaomerović i opisao prijelomne trenutke:

- Nakon što su oni u trećoj četvrtini poveli s pet koševa razlike odigrali smo obranu kakvu možemo, konsolidirali se, i došli u stabilnu situaciju. I drugu godinu zaredom izborili nastup u finalu Ćosićeva kupa.

Pohvalio je Mula Josipa Batinića a naročito najboljeg strijelca svog sastava Jakova Mustapića (23 koša):

- Jaki je večeras bio jako dobar, onakav kakvog ga hoću. Bio je okomit, napadao je preuzimanja u obrani, dobro je vukao loptu na otvorenom terenu a pogodio je i par dobrih šuteva.

Cedevitin strateg procijenio je da je najvažnije zaustaviti Dinamova Simona odnosno kapetana Hrvoja Garafolića (5 koševa uz šut iz igre 1-5).

- Ključ je bio limitirati Garafolića i na njemu je Serdarušić napravio sjajan posao, na neki način se i žrtvovao i dao momčadi što nam je trebalo.

A Garafolić jest imao osam skokova i sedam asistencija ali je svoj prvi koš iz igre zabio u 39. minuti, kad sve bilo gotovo.

- Očigledno je da se Cedevita za njega jako dobro pripremila pa su šutevi, do kojih je dolazio, bili teški. Može se reći da je nedostajao njegov učinak a da bismo bili konkurentni u ovakvoj utakmici nismo smjeli u jednom poluvremenu primiti 52 koša. U prvom dijelu smo imali problem s obranom od "picka" kroz koju je Simon razigravao suigrače, pronašao bi igrača u rolu ili u kutu, a kasnije je i sebi stvarao situacije za koševe. U trećoj smo za to našli rješenje i preokrenuli rezultat no tu smo se dosta potrošili pa nam je uz posljednjoj četvrtini nedostajalo snage. U tom razdoblju nismo dobro reagirali na zonu, u nekoliko situacija smo im bacili loptu u ruke što su oni rutinski iskoristili - kazao je trener dinamovaca Mario Štirjan najavivši sljedeće:

- Jako smo ponosni na to kako smo igrali ovaj Kup no nije to posljednji put. Zapravo, nećete dugo čekati da Dinamo ponovo bude među najbolja četiri sastava.

Ivan Vučić (10 koševa), jedan od boljih dinamovaca, bio je možda i odveć kritičan prema sebi i suigračima:

- Nismo zaslužili finale, nismo pokazali želju o kojoj smo pričali. Nismo dali svoj maksimum, mogli smo biti konkretniji.

Ne znajući s kim će se sučeliti u finalu, s Cibonom ili Šibenkom, pohvaljeni cedevitaš Renato Serdarušić poželio je:

- Meni je ovo bio prvi polufinale Kupa i osjećaj je bio nevjerojatan. Volio bih da se u sutrašnjem finalu napuni dvorana.

Nešto slično najavio je i Mulaomerović:

- Tko god da dođe na finale neće požaliti. Mi ćemo biti na našem maksimumu, motivirani i, vjerujem, hrabri.

Koševe za Cedevitu Junior postigli su: Mustapić 23, Simon 19, Topolović 10, Serdarušić 9, Marčinković 8, Batinić 8, Ciani 7, Rašić 3, Vrgoč 2.

Strijelci za Dinamo bili su: Novačić 20, Vučić 10, Cvitković 8, Majić 8, Cvitanović 7, Vručinić 5, Garafolić 5, Dugandžić 5, Anzulović 4 i Ušić 3.