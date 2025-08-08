Carlsen i najbolji svjetski šahisti omogućili donaciju u Hrvatskoj

Šesti SuperUnited Croatia Grand Chess Tour, održan u Zagrebu početkom srpnja, natjecanje koje se redovito održava pod visokim pokroviteljstvom Vlade RH, i ove godine tradicionalno je imao humanitarni karakter.

Od prihoda ulaznica dodijeljena je donacija u iznosu od 8.180 eura Društvu Hrvatska žena iz Vinkovaca. A to je humanitarna udruga koja neumorno organizira akcije i skuplja priloge za pomoć potrebitima i najranjivijima, posebno za maligno i teško oboljelu djecu i njihove obitelji, te osobe starije životne dobi, nemoćne i osobe ugrožene siromaštvom.

Vrijedne Vinkovčanke prvo takvo društvo u svrhu pomaganja djeci i starijim osobama pokrenule su još 1891. godine i ta plemenita tradicija vinkovačkih žena prenosi se do danas.

Podsjetimo, na šestom SuperUnited Croatia Grand Chess Touru, superiorno je po četvrti put trijumfirao najbolji šahist svijeta Magnus Carlsen i to u dosad najjačoj konkurenciji. Naime, među 10 vrhunskih svjetskih igrača nastupala su čak sedmorica iz prvih 10 na FIDE ljestvici!.

Zanimanje za vrhunski 6. SuperUnited CGCT bilo je izuzetno veliko i turnir iz Zagreba svakodnevno su pratile sve vodeće svjetske šahovske web stranice. Američka tvrtka za distribuciju video sadržaja Spectrum svakodnevno je po pet sati izravno prenosila na internetu live streaming iz Kristalne dvorane Westina. Partije je svakodnevno samo na platformi Grand Chess Toura pratilo 200.000 ljudi u svijetu!

Sve partije pet dana natjecanja izravno je pratila i prenosila najposjećenija šahovska web-stranica Chess.com (mjesečno 144 milijuna posjetitelja!), kao i također vrlo posjećena web-stranica Lichess.org s oko 50 milijuna posjeta mjesečno! Chess Base je svakodnevno izvještavao s turnira na njemačkom i engleskom jeziku.

Uz vrhunski petodnevni rapid & blitz turnir, u vrijeme 6. SuperUnited Croatia Grand Chess Toura odvijala se tradicionalna međunarodna Akademija Garryja Kasparova na kojoj je najveći šahist u povijesti radio s najtalentiranijim mladim šahistima iz europskih zemalja.

U Westinu su organizirana i tri kvalitetna i atraktivna međunarodna turnira (Open blitz, blitz turniri za žene, za mlade do 10, 13 i 16 godina) na kojima je nastupilo 340 šahista i šahistica iz 12 zemalja.

Sve brojke potvrđuju kako su, zahvaljujući 6. SuperUnited Croatia Grand Chess Touru, Zagreb i Hrvatska početkom srpnja ove godine ponovo bili šahovsko središte svijeta.