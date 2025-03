Cannavaro šokirao nakon derbija: 'Mogu ja sutra otići. Nije problem...'

"Tako je bilo i do sada. Svaku utakmicu treba pobijediti, ne razmišljam sad o pobjedi u Ligi prvaka. Ali, koliko trenera želite promijeniti? Ako vjerujete u nešto, onda idete u tom smjeru. Ja sutra mogu otići, to nije problem, ali... Nogomet je takav, ako nemate dobre temelje, onda ništa drugo nije dobro. Momčad se mijenja, teško nam je. Da odustanem? Nema šanse. Do zadnjeg trenutka dok ću biti trener Dinama svima mogu obećati samo ozbiljan rad", smatra trener Dinama Fabio Cannavaro nakon što je njegova momčad podbacila u derbiju s Hajdukom (2-2) i bitno smanjila vjerojatnost obrane naslova.

"Moj osjećaj nije dobar. OK, moramo biti fokusiraniji, ne smijemo raditi male pogreške, one nas skupo koštaju. Danas je isto bilo tako. Kontrolirali smo utakmicu, pokušavali igrati, pobijediti. Možda smo zabili prerano, trebali smo dati više u prvom dijelu. U nastavku smo možda bili bolji, ali je teško bilo poslije isključenja. Ali danas smo se borili, pokušali nešto napraviti, to je važno za nas, ne smijemo odustati", rekao je Cannavaro.

"Najveći hrvatski derbi? Bilo je puno tenzija, adrenalina. Ali teško je i za igrače ako se igra zaustavlja svako malo, možda i HNS mora mijenjati neka pravila, premalo je igre na kraju. Ovo me podsjetilo na Novu godinu u Napulju. Ali zbog toga treniramo nogomet, svi želimo igrati u ovakvoj atmosferi. I svi žele igrati. I Petković i Mišić, svi su željeli igrati ovu utakmicu, to je derbi", dodao je Talijan.

"Svatko radi pogreške, sad ju je napravio Ristovski, zadnju utakmicu u prvenstvu je pogrešku napravio Kanga. Morao sam mijenjati Ristovskog, to je moja greška, morao sam ga mijenjati. Ne ljutim se na nikoga, to je nogomet", kazao je o crvenim kartonima pa nastavio: " Kod 2-1 nam je najvažnije bilo ne primiti gol, ali onda jedan karton sve promijeni. U prvom poluvremenu smo pokušavali igrati, ali smo najviše igrali duge lopte preko Theophilea. Nismo pronalazili prostora za igru. Pričao sam s dečkima na poluvremenu da budemo opušteniji, igramo nogomet. Mi moramo igrati nogomet, ne nabijati loptu. Ali pritisak radi svoje, pogotovo u tako teškim trenucima kad morate pobjeđivati. Teško je to. Pa smo primili prejednostavan gol."

"Pierre-Gabriel je dobar ofenzivno, a zabio je gol, tako da to nije loša ideja. Pogotovo jer Sučić i Mišić nisu u idealnom stanju, pa smo odlučili Stojkovića staviti u sredinu. Ali zabio je, nije to bila dobra ideja", kazao je trener Dinama pa otkrio svoje daljnje planove: "Ideja je da nam se vrate igrači, pokušat ćemo popraviti stanje Mišića i Petkovića. Da, velika je razlika između nas i vodećih momčadi lige, ali moramo igrati utakmicu po utakmicu. Ne smijemo gledati previše naprijed. Moramo popraviti naše greške, to je nama najbitnije. I pred nama je sad 12 kola, 12 velikih finala. Ali utakmica po utakmicu. osjećam pritisak, to je nogomet. Ako neću imati rezultat, idem doma. Moj posao je popraviti momčad, igru, igrače..., dignuti pojedince na višu razinu. Jasno mi je da ne mogu ostati ovdje ako ću gubiti stalno. Mi smo Dinamo. Naša situacija je specifična, propuštamo previše golova i bodova, puno stvari moramo poboljšati. I moramo napredovati kao momčad."