Cannavaro komentirao HNS i suce. Slavni Talijan ima ozbiljnu zamjerku

Dinamo i Šibenik će ovoga petka od 18 sati igrati utakmicu 21. kola Hrvatske nogometne lige. Fabio Cannavaro, trener zagrebačkog kluba, najavio je susret na konferenciji za medije. Njegova je momčad nastavila mješovitim učinkom koji ih mori tijekom čitave sezone. Nakon pobjede nad Milanom i ispadanja iz Lige prvaka, ponovo su poraženi protiv Osijeka. Talijan se sada nada u potpunosti prebaciti fokus nogometaša na domaće prvenstvo i obranu naslova. Poručio je da ne želi podijeniti niti jednog protivnika.

Potvrdio je kako će za Dinamo po prvi puta zaigrati tri milijuna eura vrijedan Niko Galešić. Nakon što zbog akumuliranih žutih kartona nije mogao zaigrati protiv Istre, Cannavaro je potvrdio da će biti u prvoj postavi. Također je potvrdio da Bartol Franjić neće igrati protiv Šibenika jer se ponovo ozlijedio. "Šteta, dulje vrijeme ima problema s tom ozljedom. Vjerujem da će za dva tjedna biti na raspolaganju", rekao je Cannavaro.

Upitan je i planovi za ostatak zimskog prijelaznog roka. Kazao je tek da će dovesti kvalitetnog igrača ako ga pronađu. Transfere neće raditi samo iz formalnih razologa. "Ne želimo i nećemo to raditi. Imamo dobru momčad s odličnim igračima koji sjajno rade. Sretan sam što žele raditi i napredovati te pobjeđivati", poručio je tralijanski trener pa komentirao transfer Petra Sučića u Inter: "To je odlična vijest za njega. Pričamo o jednom od najboljih klubova u Italiji, klub s velikom povijesti i sjajnom budućnosti. Bit će to velik korak za njegovu karijeru", rekao je Cannavaro, pa prokomentirao Sučićev oporavak od ozljede: "Svakim danom se osjeća sve bolje. Počeo je trčati i želi igrati, ali polako, moramo biti strpljivi."

Zatim je spomenuo oporavak Brune Petkovića. "Osjeća se bolje. Mora se posvetiti svom problemu i oporavku. Vjerujem da se što prije želi vratiti na teren", kaže Cannavaro. Osvrnuo se na sustav igre koji će imati protiv Šibenika. "Morat će biti promjena. Franjić ponekad kao bočni igrač može ostati u sredinu, ondje se dobro osjeća. Razlika je u tome kada on igra na boku ili su tamo Stefan Ristovski ili Ronael Pierre-Gabriel. Želimo ponovno kontrolirati utakmicu. Volio bih da se Hrvatski nogometni savez i sudačka organizacija fokusiraju na aktivni dio igre. Ne možemo toliko vremena tijekom utakmice gubiti na detalje, trebamo se fokusirati na efektivni dio igre", zaključio je Cannavaro.