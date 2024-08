Oglasio se trener prvog igrača svijeta zbog kojeg se trese cijeli tenis. Imao je što za reći

Za Jannika Sinnera i njegov tim situacija je bila prilično komplicirana nakon što je do javnosti došla informacija da je Talijan prije četiri mjeseca tijekom Indian Wellsa bio pozitivan na doping. No, ispostavilo se da je nevin i da je zapravo sve bilo do njegovog fizioterapeuta. Teniski svijet je brzo reagirao, a Sinnerov trener, Darren Cahill, pred medijima je stao za svog učenika. Australac je u intervjuu za ESPN progovorio o integritetu svjetskog broja 1:

"Jannik nikada namjerno ne bi napravio tako nešto. Nažalost, ispalo je loše, ali istina je na kraju izašla na vidjelo. Razlog zašto je mogao igrati nakon privremene suspenzije je zbog toga što smo mogli odmah identificirati mjesto gdje se nesreća dogodila i objasniti situaciju s raspršivačem", kaže Cahill.

"Vidjeli bismo smo veliku promjenu što se tiče njegovog fizičkog stanja na terenu, ali on je više djelovao iscrpljeno fizički i psihički jer je dobio upalu krajnika zbog koje je morao propustiti Olimpijske igre. Ne tražimo sažaljenje, samo smo zahvalni da nema većih posljedica, dodao je.

Subjektivno, iako ga se optužuje za prevaru, Sinner je zapravo igrač na kojeg bi se mnogi trebali ugledati. Da je stvarno namjerno koristio doping, moguće da bi to i priznao, pa možda čak i prihvatio suspenziju bez ikakve žalbe. Osim što mu je dosadašnji dio karijere prošao bez ikakvog incidenta, puno puta je u svoje 23 godine života i nekoliko godina igranja tenisa zapravo pokazao pozitivan karakter i fair-play što se jasno može vidjeti i na ovom videu. Teniski svijet se sad obrušio na njega, no i to će s vremenom proći. Ako uspije sve ovo ostaviti iza sebe, godinama ćemo gledati veliko rivalstvo između njega i Carlosa Alcaraza koje je zapravo odavno i počelo. U međusobnom omjeru Alcaraz vodi 5-4.