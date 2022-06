Čačić odustao od kresanja prevelikog kadra do povratka plavih u Zagreb

Dinamov trener Ante Čačić nije zagovornik prevelikog kadra igrača, sam je više puta istaknuo da želi imati 21 igrača plus tri vratara držeći da je to idealan broj za normalan rad. Doduše nije rekao da će veliki igrački kadar plavih smanjiti tijekom priprema, ali očekivali smo da će prve rezove napraviti prije puta u Sloveniju.

Kompletni tek u nedjelju

Plavi su jučer otputovali u Moravske Toplice, nakon što su od 13. lipnja radili u Zagrebu, pripreme će nastaviti u svojoj vrlo čestoj slovenskoj bazi. Čačić je poveo uglavnom sve raspoložive snage, na put je otišlo 30 igrača: vratari Nevistić, Zagorac i Čavlina te Moharrami, Štefulj, Boško Šutalo, Ademi, Lauritsen, Ivanušec, Gojak, Andrić, Petković, Emreli, Bočkaj, Ristovski, Ljubičić, Drmić, Marin, Tolić, Mišić, Theophile-Catherine, Bulat, Franjić, Jurić, Baturina, Perić, Dilaver, Menalo, Špikić i mladi 18-godišnji Gabrijel Rukavina.

U Sloveniji će im se za koji dan priključiti i tri reprezentativca koja su dobila nekoliko dana odmora, Dominik Livaković, Mislav Oršić i Josip Šutalo.

Zapravo je i logično da u ovom trenutku Čačić nije nikoga otpisao, sve su to igrači pod ugovorom i imat će prilike svojim radom u Sloveniji pokazati da i dalje zaslužuju biti dijelom prve momčadi. Možda se moglo očekivati da će izostati igrači koji ulaze u zadnju godinu ugovora s plavima. Među njima su i dva stopera, Theophile i Dilaver. No kako je Josip Šutalo dobio još nekoliko dana odmora, a i postao je "vruća roba" za koju bi mogla doći ponuda koja se ne odbija, i da Boško Šutalo nakon operacije trbušnog zida još nije spreman za normalan rad, jasno je da Čačić mora imati dovoljan broj stopera na raspolaganju. A do kraja prijelaznog roka još je puno vremena i možda se za Theophilea i Dilavera pojavi kakva mogućnost za odlazak.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL 22.06.2022., Moravske Toplice - Dolazak nogometasa Dinama na pripreme u Moravske Toplice. Trener Dinama Ante Cacic Photo: Matija Habljak/PIXSELL Protiv Škendije i Slovana

Ugovori sljedećeg ljeta ističu i Ameru Gojaku i Komnenu Andriću i sigurno je da će se za njih tražiti nekakvo rješenje jer će u novoj sezoni teško dobivati važnije prilike. No spremat će se s Dinamom, a klupska uprava tražit će rješenja za njih.

Tako će sad svi na miru moći raditi u Sloveniji pa ako se pojavi kakva prilika za transfer, bit će spremni za novi klub.

Dinamo će u Sloveniji odigrati dvije pripremne utakmice, 26. lipnja suparnik će mu biti makedonska Škendija, trećeplasirani klub makedonske lige, i to će biti dobra priprema za mogući susret sa Škupijem u drugom pretkolu Lige prvaka, prođe li momčad koju vodi Goce Sedloski prvo pretkolo, gibraltarski Lincoln. Drugi pripremni susret bit će 1. srpnja, igrat će plavi protiv Spartak Trnave, slovačkog doprvaka, starog suparnika koji su 2018. dvaput pobijedili u skupini Europske lige.

Dan poslije te utakmice plavi se vraćaju u Zagreb i može se očekivati da će tada Dinamov trener početi smanjivati kadar igrača, tada će imati puno jasniju sliku o tome koji bi od 33 igrača koji će biti u Moravskim Toplicama trebali ostati u kadru, a tko se od toga udaljio.

Već 9. srpnja Dinamo igra Superkup protiv Hajduka, nakon toga kreće i naša liga, ali ni tada Čačić neće skresati kadar na 24 imena jer ipak će morati čekati i kraj prijelaznog roka s obzirom na to da bi netko od standardnih igrača mogao dobiti spomenutu pravu ponudu (najčešće se spominju Livaković, Ivanušec i Oršić), iako su u Dinamu ustvrdili da prodaje stožernih igrača neće biti do kraja europskih kvalifikacija pa će morati tražiti nova rješenja iz postojećeg kadra igrača.

Sigurno je da će najburnije biti pred kraj prijelaznog roka kada će svi oni koji ne budu u prvom planu trenera Čačića tražiti gdje će igrati u novoj sezoni, a sigurno je da će biti odlazaka, ako ništa drugo, onda na posudbe.

>> Pogledajte i tko više neće igrati u Hajduku