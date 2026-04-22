Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 165
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
U NOVOJ ULOZI

Dragan Primorac ima novi posao, bivši ministar i predsjednički kandidat imenovan na važnu funkciju

Zagreb: Promocija knjige "SAD ili nikad" autora Andreja Maksimovića
Vid Redza/PIXSELL
VL
Autor
Sanja Sokol/Hina
22.04.2026.
u 15:38

Predsjednik Hrvatskog tekvondo saveza Dragan Primorac imenovan je, na prijedlog predsjednika krovne Europske tekvondo unije (European Taekwondo Union - ETU) Sakisa Pragalosa te uz potvrdu članova Vijeća, članom Vijeća ETU-a, objavio je Savez u srijedu.

Europska tekvondo unija okuplja 49 nacionalnih tekvondo saveza te predstavlja najveću i najutjecajniju kontinentalnu organizaciju unutar Svjetske tekvondo federacije (World Taekwondo). ETU ima ključnu ulogu u razvoju natjecateljskog sustava, uspostavi i provedbi sportskih i etičkih standarda te strateškoj promociji tekvondoa kao olimpijskog sporta na europskoj razini.

Imenovanje Dragana Primorca u Vijeće ETU-a dodatno potvrđuje njegov izniman međunarodni ugled i dugogodišnji doprinos razvoju sporta, znanosti i medicine. Odluka dolazi neposredno nakon što ga je 18. travnja 2026. Skupština Hrvatskog tekvondo saveza jednoglasno izabrala za predsjednika Saveza u novom četverogodišnjem mandatu, čime je jasno izraženo povjerenje hrvatske tekvondo zajednice u njegovo vodstvo, iskustvo i viziju daljnjeg razvoja sporta.

Primorac ima  bogatu sportsku karijeru: juniorski je viceprvak bivše države u tekvondou, jedan od pionira razvoja WT tekvondoa u južnoj Hrvatskoj te osnivač prvog WT tekvondo kluba (Kocunar) u južnoj Hrvatskoj 1987. godine. Nositelj je počasnog 7. dana crnog pojasa (World Taekwondo Europe), a 2015. godine primljen je u Taekwondo Kuću slavnih (Taekwondo Hall of Fame) u Sjedinjenim Američkim Državama, u kategoriji Pioneer Taekwondo Instructor. Član je Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, a u lipnju 2025. godine ponovno je izabran za člana Zdravstvene i antidopinške komisije Europskih olimpijskih odbora za mandatno razdoblje 2025.-2029.

Imenovanjem u Vijeće ETU-a Dragan Primorac dodatno učvršćuje međunarodnu poziciju hrvatskog sporta te potvrđuje da hrvatski tekvondo ima snažan, vjerodostojan i prepoznatljiv glas u samom vrhu europskog i svjetskog sporta, dodaje se u priopćenju Hrvatskog tekvondo saveza.
Ključne riječi
taekwondo Dragan Primorac

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!