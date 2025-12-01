Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 134
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
IZAZOVNA SITUACIJA

Slavnom engleskom klubu oduzeto još šest bodova, prijeti mu i gašenje?

Sheffield Wednesday v Grimsby - Carabao Cup - Third Round - Hillsborough
Nick Potts/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
01.12.2025.
u 16:00

Sheffield Wednesday utemeljen je još 1857. godine, a trenutačno je na prodaju.

Jedan od najstarijih nogometnih klubova na svijetu, današnji engleski drugoligaš Sheffield Wednesday kažnjen je s oduzimanjem dodatnih šest bodova zbog velikih dugovanja zbog kojih nije u mogućnosti ispunjavati svoje financijske obaveze.

Još u listopadu Sheffield Wednesdayju je oduzeto 12 bodova nakon što je podnio zahtjev za stečaj. Također, bivšem vlasniku kluba Dejphonu Chansiriju zabranjeno je biti vlasnikom ili direktorom bilo kojeg engleskog profesionalnog nogometnog kluba u sljedeće tri godine.

Nakon što mu je oduzeto ukupno 18 bodova, Sheffield Wednesday je na učinku od -10 bodova te je zadnji na ljestvici sa 23 boda manje od predzadnjeg Norwich Cityja.

Sheffield Wednesday utemeljen je još 1857. godine, a trenutačno je na prodaju.
Ključne riječi
nogomet Engleska Sheffield Wednesday

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja