'Skočić je puno napravio u karijeri. Drago mi je da je preuzeo U-21 reprezentaciju Hrvatske'

HNL ikona i sadašnji trener BiH prvoligaša mostarskog Zrinjskog, Krunoslav Rendulić, odlično se snašao na klupi 'plemića' i ostvario impresivan pobjednički niz. Na klupi aktualnog prvaka nanizao je 12 pobjeda u nizu, bio je na korak do Konferencijske lige i na putu je da nadmaši rekord Sergeja Jakirovića od 14 pobjeda.

Za portal Sportske.ba prokomentirao je novi posao bivšeg šefa Dragana Skočića kojem je bio pomoćnik u reprezentaciji Irana, smatra kako je idealan za budućeg izbornika A vrste Hrvatske.

- Skoko je napravio puno u karijeri. Iza njega stoje rezultati. Ne sreće se svaki dan ono što je on napravio s Iranom. Drago mi je da je on uzeo U-21 reprezentaciju, s obzirom da je očekuje Europsko prvenstvo, on će imati što za reći. Olimpijske igre su tu – ukoliko se napravi rezultat, moglo bi biti jako dobro.

- Ja mu to od sveg srca želim. Realni smo ljudi, neće Dalić dovijeka biti izbornik, već je tu godinama. Želim da Dalić uspješno završi kvalifikacije i da napravi rezultat na Europskom prvenstvu, pa da ostvari transfer života, a da na njegovu poziciju dođe Skočić.