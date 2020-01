Bryantova udovica će odlučiti hoće li pogreb biti masovan događaj

Štovatelji tragično stradalog Kobea Bryanta s nestrpljenjem iščekuju vijesti o tome kada će se i gdje moći oprostiti od obožavanog košarkaša. Još nema vijesti kako će izgledati posljednji ispraćaj Bryanta i njegove 13-godišnje kćeri Gianne.

Tužan je to posao za sve članove obitelji, a najtužniji za Vanessu Bryant, koja je u jednom danu izgubila supruga i jednu od četiri kćeri.

>> Galerija: Ovako izgledaju naslovnice svjetskih novina nakon tragične smrti Kobea Bryanta

Na društvenim mrežama moglo se vidjeti da fanovi zagovaraju komemoraciju u Staples Centeru, istoj onoj dvorani u kojoj su se poklonici “kralja popa” 2009. oprostili od obožavanog Michaela Jacksona. A baš je tada Kobe bio jedan od najpoznatijih uzvanika u toj tužnoj prigodi.

Staples Center je premali

S obzirom na veliko zanimanje za taj događaj, čini se da je jedna od najljepših američkih dvorana ispala iz konkurencije jer može primiti samo 20 tisuća ljudi.

Stoga se raspravlja o stadionskom oproštaju od jednog od najvećih košarkaša svih vremena. A on bi se dogodio na LA Coliseumu, stadionu koji može primiti 77.500 gledatelja. Doduše, spominje se i Rose Bowl koji prima 91.000 ljudi, no on se nalazi u Pasadeni.

LA Memorial Coliseum primjereniji je i zato što je Kobe Bryant osvajač dva olimpijska zlata, a riječ je o prvom stadionu na kojem će se odvijati događanja na trojim olimpijskim igrama. Sagrađen u čast veteranima Prvog svjetskog rata, Coliseum je ugostio Igre 1932., 1984., a u planu je da bude poprište natjecanja i za OI 2028.

Inače, tisuće ljudi svakodnevno dolaze pred Staples Centar da bi izrazile svoje žaljenje za tragično stradalim velikanom Lakersa koji je u toj dvorani nastupao punih 20 godina.

Na improvizirani spomen spontano polažu cvijeće, lopte, dresove s brojem 8 i 24, vežu žute balone, pišu dirljive oproštajne poruke, a povremeno se može čuti i skandiranje “Kobe, Kobe, Kobe...” Kao da je u tijeku utakmica Lakersa.

Masovan ili privatni ispraćaj?

Hoće li i pogreb biti masovan događaj ili će to biti ceremonija samo za najuže članove obitelji i prijatelje (uz mogući TV prijenos), odlučit će Bryantova udovica.

Ona je zatečena količinom i načinom reakcija na njezin veliki obiteljski gubitak, no u svom obraćanju na Instagramu o posljednjem ispraćaju nije govorila.

No zato jest najavila da će Bryantova zaklada Mamba Sports Foundation pomoći obiteljima sedmero preostalih poginulih putnika u palom helikopteru.

Vanessa u svojoj boli nije sama. S njom tuguje i cijeli sportski svijet, a ponajprije navijači LA Lakersa pa je u to ime i gradonačelnik Los Angelesa Eric Garcetti najavio da će grad obitelji Bryant pružiti svaku vrstu pomoći:

– Slušat ćemo što naši građani žele, a sigurno je da žele spomenik, no javljaju nam se i s drugim sjajnim idejama kako da se ovaj grad oduži Kobeu za ono što nam je ostavio.