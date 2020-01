Dogovor Kobea Bryanta i njegove supruge danas djeluje baš kao da su nešto ovako slutili

Koliko god sama popularnost sportskog superstara tome svjedočila, čovjek ipak nikad sam ne dokuči do kraja koliko su ga poštovali kolege i poklonici i koliko je bio važan za zajednicu i svijet u kojem je živio.

Jer obožavanje u nekom trenutku postane i teret pa prava slika vlastite veličine, nažalost, ostaje samo njegovim najbližima, kao nasljeđe onima koji su ga nadživjeli.

A baš kroz to, kao utjehu u golemu žaljenju, ovih dana prolazi Vanessa Bryant, neutješna supruga tragično preminulog NBA velikana Kobea Bryanta, zajedno sa svojim trima kćerima od kojih će ona najmlađa (Capri ima samo sedam mjeseci) tek jednog dalekog budućeg dana slušati mitske priče o svom legendarnom ocu.

Ali i o sestri Gianni, vrlo nadarenoj košarkašici, koja je u helikopterskoj nesreći, užasa li, stradala zajedno s tatom. I s još nekim nesretnim ljudima.

Prešutni dogovor

Kao da su nešto slutili, Bryant i supruga imali su prešutni dogovor da nikad njih dvoje zajedno i nikad svi članovi obitelji ne lete istim helikopterom. Slično nepisano pravilo postoji i u korporativnom svijetu, da nikad prvi i drugi čovjek kompanije ne bi smjeli letjeti istim letom.

Osim poklonika koji su preplavili društvene mreže svojim iskazima žaljenja, od legendarnog košarkaša Lakersa opraštaju se svi NBA klubovi, ali i sadašnji i bivši NBA igrači.

Svatko želi nešto učiniti pa je tako Dallasov Luka Dončić na tenisicama ispisao Bryantov nadimak (Mamba), dok je Philadelphijin Joel Embiid u utakmici nosio dres s brojem 24.

Simpatičnu stvar učinili su pak košarkaši Utah Jazza i Houston Rocketsa. Najprije su “džezisti” pustili da iscure 24 sekunde njihova prvog napada, a onda su im “rakete” tako vratile da nisu preveli loptu iz svojeg polja preko centra za nužnih osam sekundi. U ime Bryantove osmice.

Kad smo već kod brojeva na majici, Bryant je prvih 10 godina svoje NBA karijere nosio broj osam, a drugih deset nosio je 24. U to ime vlasnik Dallasa Mark Cuban izjavio je da nijedan igrač Mavsa više nikad neće nositi broj 24. Nijedan drugi NBA klub nije donio takvo pravilo, no zato igrači koji su nosili te brojeve žele to promijeniti.

Osmica Netsa Spencer Dinwiddie već je to učinio izabravši broj 26, dok je krilo Orlanda Terrence Ross odložio osmicu i uzeo broj 31 koji je nosio za pet svojih godina provedenih u Torontu.

Sveukupno ove je sezone 30 NBA igrača nosilo broj osam ili broj 24, a jedan od njih je i razigravač Celticsa Kemba Walker. No, suprotno ostalima, on želi i dalje nositi svoju osmicu u znak sjećanja na tragično poginulog košarkaškog velikana i u tome, zapravo, nema ništa loše.

Baš kao ni u ideji da i NBA liga kao organizacija nekako iskaže poštovanje. Recimo tako da trofej za najboljeg igrača All-Star utakmice, koji je on osvojio četiri puta, imenuje po Bryantu.

Malu školu poštovanja veličine svojim je obožavateljima održao Bryantov bivši suigrač Shaquille O’Neal. Kada je neko mnoštvo po izlasku iz nekog lokala počelo skandirati njegovo ime, on ih je zamolio za tišinu i poveo skandiranje “Kobe, Kobe, Kobe....”.

Inače, pokrenuta je čak i peticija kojoj je cilj da NBA liga promijeni svoj logotip i da siluetu Jerryja Westa (slavnog Lakersa iz 70-ih godina) zamijeni Bryantovim likom. Još na dan nesreće, u nedjelju, tu je peticiju pokrenuo jedan kanadski tinejdžer nadajući se da će se javiti barem sto ljudi, a do jučer popodne javilo ih se više od 2,7 milijuna, a među njima i neki današnji i bivši NBA igrači.

Ništa od novog logotipa?

Lijep je to i sentimentalan pokušaj koji, po kolumnistu Yahoo Sportsa Danu Wetzelu, ipak neće proći. Po njegovim izvorima u središnjici NBA lige za takvu promjenu nisu zainteresirani premda je i sam West već predlagao da na logotipu bude figura Michaela Jordana.

No ni tada iz NBA lige nisu reagirali jer sadašnji logo ne predstavlja konkretno Westa, nego je dizajner koji ga je 1969. radio samo koristio sliku košarkaša koji će, nakon igračke karijere, kao “executive” osvojiti još osam NBA naslova.

Šest s Lakersima i dva s Golden Stateom. I koji će, kao GM Lakersa, upravo biti taj koji je odlučio da klub da Vladu Divca za golobradog maturanta, odnosno 13. pick drafta.