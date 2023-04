Brončani Šačić: Dušu sam ispustio no kada daš sve onda te i Bog nagradi

Svojim neumornim jurišima, i neslomljivom voljom, Filip Šačić spasio je čast hrvatskog hrvanja. Nakon što je Fićo osvojio broncu posljednjeg dana Prvenstva Europe u restoranu Arene Zagreb orila se pjesma i odvijala se fešta. A završno raspoloženje ne bi ni približno takvo bilo da ta medalja nije osvojena.

A njoj se radovao i Antonio Kamenjašević, dan prije sudački zakinuti kum Filipova jednogodišnjeg sinčića Ivana.

A koliko je tanka bila ta crta između veselja i razočarenja pokazale su i dvije posljednje Filipove borbe koje je preokrenuo sa šampionskim htijenjem i čelično voljom. Šveđanina Berga je u repasažu pobijedio zahvaljujući pritisku radi kojeg je protivnik u posljednjim sekundama napravio faul kažnjen s dva boda. Od Moldavca Bradua još 28 sekundi prije kraja gubio je 1:4 a onda je s dva bacanja izveo preokret.

Bila je to infarktna završnica ali i tim jača konačna emocija.

- Bile su to dvije najveće borbe moje karijere. Borbu za broncu sam cijelu gubio ali sam se u glavi borio, govorio sam si "mogu, mogu", istrpio i dobio napad u parteru. Iskreno, ja ne znam od kuda sam izvukao tu snagu. Dušu sam ispustio no kada sve daš onda te i Bog nagradi - kazao je Filip koju je svoju radost podijelio najprije s reprezentativnim trenerima (Petrenko, Đok), potom s klupskim trenerom (Kremić) a na koncu i sa svojim navijačima među kojima su bili i supruga Dorotea i jednogodišnji sin Ivano.

- Ja sam za vrijeme borbe svaki taj glas čuo i hvala im svima. A hvala i izborniku Petrenku koji je za mene postavio svoja leđa i dao mi prednost ispred dvostrukog olimpijca Starčevića što sam ja opravdao.

A Igor Petrenko, Bjelorus na čelu hrvatske reprezentacije, rekao mu je da se odlučio za njega i da ga on drži u šaci. I još je dodao ako se prevario da će sam spakirati kofere i zaputiti se u svoju Bjelorusiju.

No, nije Petrenko tek tako donio tu odluku jer riječ je o borcu koji je na svjetskim prvenstvima triput bio peti.

- Ova bronca mi je ogromna zadovoljština. Više mi je dosta bilo tih petih mjesta i drvenih medalja. Sve sam nešto blizu, svi me tapšaju, tu si, tu si, no daj ti meni medalju pa ću konačno dobiti potvrdu da vrijedim za medalju. Osim toga, medalja mi donosi i prelazak iz druge u prvu kategoriju, imat ću sada pravo na mirovinsko i staž a nadam se da će me i MORH prepoznati i učiniti ugovornim pričuvnikom.

Filipovi ovogodišnji planovi od sada su vezani najviše za nastup na rujanskom Svjetsko prvenstvu u Beogradu.

- Sad nam kreće liga nakon koje ću imati kratki odmor i krenuti s pripremama za Svjetsko prvenstvo. Ja sam se odlučio za kategoriju do 82 kilograma i pogodio sam no to nije olimpijska kategorija a u njima, onoj do 77 kg i onoj do 87 kg, u Antoniju Kamenjaševiću i Ivanu Hukleku imao sjajne kandidate za nastup na Olimpijskim igrama.