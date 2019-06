Briljantan start Carlsena u Zagrebu

U Novinarskom domu u Zagrebu počeo je izuzetno jaki „Croatia Grand Chess Tour“, najjače ovogodišnje pojedinačno šahovsko natjecanje u svijetu. „Grand Chess Tour 2019“ zamišljen je kao niz od 7 turnira sa kojih će četvorica najuspješnijih igrača izboriti pravo nastupa na finalnom turniru u Londonu krajem ove godine.

Samo „Croatia Grand Chess Tour“ i „Sinquefield Kup“ bit će turniri u klasičnom šahu, a preostalih pet (Abidjan, Pariz, St Louis, Bukurešt i Kolkata) bit će kombinirani turniri u ubrzanom i brzopoteznom šahu sa po 10 sudionika. Zapravo, Abidjan je već odigran (od 8.-12. svibnja), a u konačnom zbroju bodova s jednog Rapida (na 25 minuta) na kojem je pobjeda donosila 2 boda i dva Blitza (na 5 minuta) s klasičnim bodovanjem uvjerljivo je pobijedio Magnus Carlsen s ukupno 26,5 bodova, sa čak 3,5 boda prednosti pred Hikaru Nakamurom i Maximeom Vachier-Lagraveom. To mu je donijelo vodstvo na GCT-ljestvici sa 13 bodova, dok su Nakamura i Vachier-Lagrave dobili po 9 bodova. S obzirom da na turniru u klasičnom šahu prvo mjesto donosi 20 GCT-bodova, već nakon Zagreba moguće su velike promjene u ukupnom poretku.

Prvo kolo bilo je izuzetno zanimljivo, a odlučene su čak 4 partije. Prva partija završena je već nakon 90 minuta igre, ali se ni Mamedjarovu ni Karjakinu ne može prigovoriti na nedostatku borbenosti. Naprotiv! Bila je to vrlo oštra partija u kojoj je Rus žrtvovao figuru za opasnu inicijativu, a onda ponudio i drugu figuru da bi osigurao vječni šah. Iako je Mamedjarov izmjenom dama pokušao prijeći u bolju završnicu, Karjakin je pronašao efektne međupoteze, kojima je prisilio suparnika na ponavljanje pozicije.

Vrlo zanimljiva bila je partija između Nizozemca Anisha Girija i svjetskog prvaka Magnusa Carlsena. Stekao se dojam da je Giri u otvaranju dobio „teorijski duel“, ali je onda zanemario razvoj damina krila i Carlsen je uspio preuzeti inicijativu. U jednom trenutku Nizozemac je potcijenio pješaki juriš protivnika na kraljevom krilu i Carlsen je u lijepo vođenom napadu nakon samo 23 odigrana poteza zabilježio pobjedu.

Ipak, „ljepoticu dana“ napravio je posljednji Carlsenov izazivač – Amerikanac Fabiano Caruana. Iako privremenom žrtvom figure protiv Hikarua Nakamure nije postigao baš ništa, namamio je protivnika u lukavu zamku. Nakamura se požurio uzeti jednog „otrovnog“ pješaka, izgubio je dva velika tempa i Caruana je došao do strahovitog pritiska na njegov rokadni položaj. Sjajno vođenom akcijom Caruana je zabilježio efektnu pobjedu.

Nekadašnji svjetski prvak Vishy Anand izgradio je izgledniju poziciju protiv Iana Nepomniačija, ali nije pronašao pravi plan i dopustio je suparniku da zatvaranjem njegovog lovca i izmjenom dama prijeđe u bolju završnicu. Jakim lovačkim parom Rus je gotovo patirao Ananda i prisilio ga na predaju već u 32. potezu. Amerikanac Wesley So i Kinez Liren Ding su nakon mirne pozicijske igre došli do jednake završnice, a tada je Ding deplasiranjem topa i lovca dao priliku suparniku da izbori odlučujuću materijalnu prednost. So je za damu dobio topa i jaki lovački par, pa je ostatak partije bio puka formalnost. Francuz Maxime Vachier-Lagrave dugo je imao inicijativu protiv Armenca Levona Aroniana, koji je strpljivom obranom zasluženo osvojio pola boda. Remi je sklopljen tek u dalekoj topovskoj završnici.

Rezultati 1. kola:

Giri-Carlsen 0-1, Caruana-Nakamura 1-0, So-Ding 1-0, Vachier Lagrave-Aronian remi, Anand-Nepomniači 0-1, Mamedjarov-Karjakin remi.