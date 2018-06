Brazilci su strašno jaki, zanima ih samo zlato na SP-u

Još je dan ostao do nogometnog spektakla na Anfieldu, do utakmice Hrvatske i Brazila (16 sati). Jedan čovjek u Zagrebu podjednako će navijati za obje reprezentacije, što je i razumljivo, jer rođeni Brazilac Etto, nekadašnji igrač Dinama, u Zagrebu je već postao pravi purger.

– Brazilac sam, ali ne mogu navijati protiv zemlje u kojoj sada živim i protiv brojnih prijatelja iz hrvatske reprezentacije. Igrao sam u Dinamu s Modrićem, Mandžukićem, Lovrenom, Badeljom, Vrsaljkom, sa svima sam ostao jako dobar, i naravno da u utakmici na Anfieldu neću biti protiv njih. Neka završi remijem, tako bi za mene bilo najbolje – smije se Etto i dodaje:

– Bit će to lijepa utakmica, uostalom igraju dvije ponajbolje momčadi svijeta, no siguran sam da neće igrati na nož, jer SP je pred vratima pa nitko ne želi riskirati ozljedu. Vjerujem da će i brazilski i hrvatski izbornik eksperimentirati, neke igrače i pričuvati.

Red je opet stigao na nas

Opisao nam je Etto kakva je atmosfera u njegovoj rodnoj zemlji dva tjedna uoči početka SP-a.

– Euforija je već sada velika, a apsolutno svi od reprezentacije očekuju zlatnu medalju. Mi Brazilci takvi smo, ništa drugo osim zlata nas ne zanima. Tako smo se naučili kroz povijest, kada smo dominirali. I zato bi i srebro u Rusiji za nas bila katastrofa – opisao je Etto. Peterostruki prvaci Brazilci na zlato čekaju od 2002. godine.

– Uvjereni smo da je nakon 16 godina red opet stigao na nas jer imamo odličnu reprezentaciju, jaku u svim linijama. Ali, važnije od toga što nam igrači igraju u Realu, Cityju, Liverpoolu, PSG-u... jest da ovaj put imamo momčad. Imamo sjajnog izbornika Titea, koji je jako autoritativan i igrači ga slijede, spremni su poginuti za njega, kako se kaže. Šteta je što nam se ozlijedio Dani Alves, no njega će na mjestu desnog beka vjerojatno zamijeniti igrač Manchester Cityja Danilo, koji je također odličan igrač. Najveća briga za Brazilce trenutačno je Neymarova ozljeda. – Brazilski mediji pišu da je stanje sada jako dobro, čak ga najavljuju i u prvih 11 za utakmicu s Hrvatskom. Vjerujem da će igrati prvih 45 minuta na Anfieldu – kaže Etto. O prognozama za SP kaže:

– Kod nas jedan Firmino, koji ima fenomenalnu sezonu u Liverpoolu, nije u prvih 11, a to najbolje pokazuje koliko smo jaki. Zato vjerujem da ćemo u Rusiji stići do zlata. A kakve su šanse Hrvatske?

– Modrić, Rakitić, Mandžo..., to su sve strašni igrači, i zato mislim da će Hrvatska napraviti veliki rezultat. Neka se ponovi 1998. kada ste bili brončani! Zanimljivo, na tom SP-u Etto je prvi put čuo za Hrvatsku, koja mu je nekoliko godina kasnije postala druga domovina.

– Prije tog prvenstva znao sam za neke hrvatske igrače, pogotovo za Šukera koji je igrao u Realu, no mislio sam da igra za Jugoslaviju. Ali, nakon te bronce shvatio sam da je Hrvatska država iz Europe – zaključio je Etto.

Sada Brazilci već znaju za Hrvatsku, ponajviše zbog nogometa, a napadač Seleçaoa Roberto Firmino zna puno o Hrvatskoj i zbog svojeg suigrača u Liverpoolu Dejana Lovrena.

Firmino se veseli Anfieldu

– Hrvatska ima strašno jaku momčad, bit će to pravi test za nas. Meni i Lovrenu utakmica na Anfieldu bit će pogotovo emotivna jer vraćamo se u svoj dom, na Anfield – rekao je Firmino.

Najveća brazilska zvijezda Neymar ovih je dana nasmijana na treningu, dokaz je to da je ozljeda iza njega.

– Nisam još sto posto spreman, još se malo plašim, ali dovoljno je vremena do SP-a. Stopalo mi je dobro, tjelesno se dobro osjećam, tek osjećam laganu nelagodu, ali to me neće spriječiti da igram – poručio je Neymar.