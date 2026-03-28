Brazilci prijete uoči okršaja s Hrvatskom: Ne bojimo se nikoga, oni se trebaju bojati nas

U brazilskoj reprezentaciji vlada čudan osjećaj nakon nedavnog poraza od Francuske, a uoči novog velikog ispita protiv Hrvatske koji se igra u Orlandu. Branič Flamenga Léo Pereira i napadač Brentforda Igor Thiago, dvojica debitanata u ovom ciklusu okupljanja, podijelili su s novinarima atmosferu iz svlačionice, ističući kako je momčad svjesna da se pristup mora promijeniti. Utakmica nosi poseban naboj jer je to prvi susret ovih dviju reprezentacija nakon dramatičnog četvrtfinala Svjetskog prvenstva 2022. godine, kada je Hrvatska nakon jedanaesteraca eliminirala favorizirani Brazil i šokirala nogometni svijet.

Igor Thiago, jedno od otkrića sezone u Premier ligi, izjavio je kako je poraz od Francuza jasno pokazao da momčad mora "biti agresivnija" i više vjerovati u sebe, naglasivši kako je potencijal ove generacije "gigantski". "Moramo više istražiti tu stranu agresivnosti jer je naš dres ogroman. U drugom poluvremenu protiv Francuske smo to i pokazali. Ne smijemo se bojati nikoga, oni su ti koji se trebaju bojati nas", samouvjereno je poručio napadač.

Njegove riječi odražavaju i zahtjeve izbornika Carla Ancelottija. Thiago je otkrio kako talijanski strateg na treninzima od igrača traži upravo "intenzitet" i "predanost", a njemu osobno daje upute da više napada prostor i konstantno se kreće unutar kaznenog prostora. Čini se kako je Ancelotti odlučan u namjeri da uz tradicionalnu brazilsku kreativnost ugradi i europsku taktičku disciplinu i borbenost, što je ključno za uspjeh na nadolazećem Svjetskom prvenstvu.

Zlatko Dalić otkrio s kime napada Brazil

Sličnog je stava i Léo Pereira, koji je bio u početnoj postavi protiv Francuske. Priznao je da postoje aspekti igre koje treba ispraviti te da su potrebne "određene prilagodbe" prije početka Mundijala, no istovremeno je naglasio da će utakmicu protiv Hrvatske shvatiti kao "finale". "Za nas ne postoje prijateljske utakmice. Želimo se dokazati jer ovo je možda posljednja prilika za ulazak na konačni popis za Svjetsko prvenstvo", rekao je branič, obećavši da će momčad "ići vrlo snažno" kako bi ostvarila pobjedu protiv ekipe koju predvodi Luka Modrić, a koja u ovaj susret ulazi ohrabrena pobjedom protiv Kolumbije.

Dodatne probleme za izbornika Ancelottija stvaraju i ozljede. Za utakmicu neće moći računati na napadača Barcelone Raphinhu, koji je otpao zbog ozljede mišića, a upitan je i nastup Viníciusa Júniora, koji je propustio posljednji trening zbog bolova u bedru. Ovi izostanci dolaze uz već poznate probleme, poput teže ozljede Rodryga i odluke izbornika da za ovu akciju ne pozove Neymara.

Sve to, u kombinaciji s porazom od Francuske, finalista iz Katara 2022. i prvaka iz Rusije 2018., pojačalo je pesimizam među brazilskim navijačima. Javnost sve teže vjeruje da se ova generacija može boriti za svoju šestu zvjezdicu svjetskog prvaka, što stavlja dodatan pritisak na momčad uoči sraza s Hrvatskom.