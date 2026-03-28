Vatreni progovorio o teškim počecima i otkrio tajnu preokreta: 'Jedan čovjek je promijenio sve'

Martin Baturina trenutačno je jedan od najzanimljivijih hrvatskih reprezentativaca. Dok se s Vatrenima u Orlandu priprema za Svjetsko prvenstvo, njegova je klupska priča postala primjer upornosti i talenta. Nakon zapažene uloge u pobjedi protiv Kolumbije (2:1), Baturinu i suigrače čeka još veći izazov – spektakl protiv Brazila, velesile protiv koje, kako sam kaže, svi žele igrati. Upravo je ta utakmica prilika da potvrdi status legitimnog nasljednika Luke Modrića, ulogu koju mu analitičari sve češće pripisuju.

Put do zvjezdanog statusa u Italiji nije bio nimalo lak. Nakon što je preselio iz Dinama u Como u transferu vrijednom 17 milijuna eura, koji se s bonusima već penje prema do 25 milijuna, uslijedilo je teško razdoblje prilagodbe. Do kraja 2025. godine upisao je tek jedan start u Serie A, a prednost na njegovoj poziciji uglavnom je dobivao talentirani Argentinac Nico Paz. I sam je priznao da je zbog forme suigrača priliku morao čekati s klupe.

No, od siječnja ove godine dogodila se potpuna eksplozija. Baturina je postao standardni prvotimac i ključni igrač u sustavu trenera Cesca Fàbregasa. Brojke to najbolje potvrđuju: u 25 nastupa zabio je sedam golova uz četiri asistencije, a posebno je ubojit u drugom dijelu sezone. Koliko ga u Comu cijene, svjedoči i podatak da je klub u siječnju glatko odbio ponudu engleskog Leedsa tešku 30 milijuna eura, proglasivši hrvatskog veznjaka nedodirljivim.

Sjajne igre u jednoj od najjačih liga svijeta vratile su ga i u fokus izbornika Zlatka Dalića. Nakon što je zbog manje minutaže privremeno ispao iz kruga ključnih igrača, sada je ponovno jedan od glavnih aduta za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Njegov napredak vidljiv je u svim segmentima igre – od intenziteta i trke do bržeg donošenja odluka i izvršavanja obrambenih zadataka, što su temelji modernog nogometa na najvišoj razini.

U intervjuu za Dnevnik Nove TV Baturina je otkrio što stoji iza njegova preporoda: ključ je u prihvaćanju zahtjeva modernog nogometa. "Nije bilo lagano u početku. Čekao sam svoju šansu, drago mi je da nas je trener uspio uklopiti", kazao je, ističući kako je u Italiji shvatio važnost fizičke moći koja mu je u HNL-u ponekad nedostajala. Dodatnim radom uspio je podići trkački kapacitet i intenzitet u fazi obrane, elemente koje Fàbregasov Gegenpressing zahtijeva.

Presudan utjecaj imao je upravo trener Cesc Fàbregas, koji mu je promijenio ulogu na terenu. Često ga koristi kao "desetku" ili krilnog igrača koji ulazi u sredinu, što Baturini otvara prostor i čini ga opasnijim po suparnički gol. "Najviše me impresionirao radnom etikom, svaki dan analizira, gleda, može biti primjer svakom treneru", rekao je Baturina o svom mentoru, svjestan da je zdravlje najvažnije uoči velikog natjecanja koje slijedi.