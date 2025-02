Boysi spustili Torcidi: 'Shizofrena i patnička lupetanja, zovu policiju pa potpišu klub i Bilića'

Dinamo i Hajduk susreću se u derbiju 24. kola Hrvatske nogometne lige. Utakmica je na rasporedu u nedjelju od 15.00 sati. Igrat će se na zagrebačkom stadionu Maksimir, a njen bi ishod mogao biti ključan u posljednjoj etapi sezone. Ukoliko domaći pobjede zadat će velik udarac Hajduku i omogućiti Rijeci da pobjegne jednima i drugima. Ukoliko pobjedi Hajduk, plavi će biti u još većem problemu, dok će momčadi s obale Jadrana nastaviti ljutu borbu za prvo mjesto. Navijači Hajduka žalili su se zbog broja ulaznica. Dodijeljeno im je pet posto od ukupnog kapaciteta, što je minimalan broj koji prema postojećim propisima treba biti dodijeljen gostujućoj momčadi. Morali su pristati na takav dogovor i sve su karte otišle Torcidi, ali nakon pritužbi navijačke klub nije propustio "piknuti" rivale dovodeći u pitanje sigurnost na stadionu Maksimir. U međuvremenu su sena Telegramu oglasili Bad Blue Boysi.

"Nismo namjeravali sudjelovati u t****skoj melodrami oko karata za jug, ali kad se već šutnja tumači kao nedostatak argumenata, nema druge nego odgovoriti na ova šizofrena lupetanja. Krenimo redom od 'Bilićevog' dopisa Dinamu o tome kako je cijeli kapacitet juga 'ranije bio osiguran bez iznimke'. Bilići dobro znaju da je glavni razlog zašto je tako bilo to što smo mi i u najmračnija vremena po nas, kada nije postojala nikakva komunikacija s klubom, inzistirali od bivših uprava da gostima otvore cijeli jug i ne postavljaju kavez. Do sada je uvijek postojao nepisani dogovor i praksa na našoj navijačkoj sceni da se u ovakvim situacijama primarno nađe dogovor između grupa, a onda dalje svatko koliko može utječe na svoj klub.

Tako bi vjerojatno bilo i ovaj put da bilići nisu orgazmički, jedva dočekavši priliku za svoje patničke parole, izašli s djetinjastim podj*****njem 'strah od Torcide' i dizanjem svega na razinu klubaštva i medijskog cirkusa. A mi smo trebali Dinamu zavrtati ruku dok se oni k**če po društvenim mrežama. O sprezi Dinama s policijom i Savezom najbolje govori to što i policija i Savez što priopćenjima što na druge načine traže da se otvori jug. Bilići kriju od samih sebe da su nakon Desinca minirali dogovor klubova i grupa na Plitvicama kada su, preko službenog Hajduka, tražili od policije da preuzme vodeću ulogu u organizaciji Superkupa tog ljeta u Zagrebu. To je širom otvorilo vrata tzv. Protokolu o sigurnosti na utakmicama visokog rizika u kojem je cijeli niz odredbi koje ograničavaju i klubove i navijače. Možda je to manje bitno u ovoj priči, ali samo naizgled jer savršeno opisuje način na koji bilići funkcioniraju.

Kad se obraćaju ku*****to onda se to zove Torcida, a kada se komunicira prema policiji, medijima i Savezu onda potpišu nesretnog Bilića i Hajduk. Vidjet ćemo, između ostalog, hoće li se i drugima tolerirati probijanje rokova iz protokola kao što se tolerira bilićima. Daleko od toga da smo mi bez greške, ali s ovakvima smo na ovu temu završili. Navijačka solidarnost uvijek, ali ne na vlastitu sramotu. Kako su ispregovarali jug za ovaj derbi, neka tako pregovaraju i ubuduće", navode Bad Blue Boysi.