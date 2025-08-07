Boysi pripremaju spektakl za proslavu Oluje, svi su dobili važnu obavijest

Navijači Dinama i cjelokupna sportska javnost s velikim iščekivanjem gledaju prema petku, kada će se na Maksimiru odigrati utakmica 2. kola SuperSport HNL-a. S početkom u 21 sat, snage će odmjeriti Dinamo i novopečeni prvoligaš Vukovar, no ovaj dvoboj imat će i snažnu simboličku dimenziju. Najvatreniji navijači Dinama, Bad Blue Boysi, najavili su pripremu velike i spektakularne koreografije kojom će se na dostojanstven način obilježiti 30. obljetnica Vojno-redarstvene operacije "Oluja", jednog od najznačajnijih događaja u modernoj hrvatskoj povijesti.

Kako bi ovaj vizualni spektakl u potpunosti uspio i poslao snažnu poruku s tribina, navijačka skupina je dan uoči utakmice objavila priopćenje s vrlo preciznim i važnim uputama za sve koji planiraju utakmicu pratiti sa sjeverne tribine. U priopćenju se ističe: "Na utakmici protiv Vukovara koja je na rasporedu sutra (21.00) prigodnom koreografijom obilježit ćemo 30 godina od VRO Oluja." Ključan dio poruke odnosi se na disciplinu i koordinaciju, pa se tako svi navijači pozivaju da na svojim mjestima na sjeveru budu najkasnije sat vremena prije početka susreta. Posebno je naglašeno da se tijekom izvođenja koreografije ne dižu nikakve zastave i ne pali pirotehnika, jer bi to moglo narušiti cjelokupni dojam i trud koji je uložen u pripremu.

Osim svečanog obilježavanja, utakmica nosi i svoj sportski naboj. Dinamo je u novu sezonu krenuo pobjednički, svladavši u prvom kolu na teškom gostovanju Osijek, čime je odmah pokazao šampionske ambicije. S druge strane, Vukovar je svoj povijesni, debitantski nastup u najvišem rangu hrvatskog nogometa imao upravo na Maksimiru, gdje je u prvom kolu poražen od Lokomotive. Tradicija obilježavanja važnih nacionalnih i klupskih datuma duboko je ukorijenjena u kulturu Bad Blue Boysa. Njihove koreografije često nadilaze puki navijački dekor i postaju umjetnička djela s jasnom porukom. Javnost još uvijek pamti impresivnu posvetu za 25. obljetnicu povratka svetog imena Dinamo, kao i redovita i dirljiva sjećanja na žrtve Vukovara, čime pokazuju trajnu posvećenost očuvanju sjećanja na ključne trenutke koji su oblikovali kako klub, tako i cijelu državu. Stoga su očekivanja za obljetnicu Oluje iznimno visoka.