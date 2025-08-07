Naši Portali
BIT ĆE VELIČANSTVENO

Boysi pripremaju spektakl za proslavu Oluje, svi su dobili važnu obavijest

Zagreb: Navijači na utakmici Dinamo - Lokomotiva
Marko Lukunic/PIXSELL
07.08.2025.
u 18:36

Bad Blue Boysi su najavili kako će na utakmici protiv Vukovara obilježiti 30. obljetnicu VRO Oluja na poseban način. Za uspjeh veličanstvene koreografije ključno je da se svi navijači na sjevernoj tribini pridržavaju strogih uputa

Navijači Dinama i cjelokupna sportska javnost s velikim iščekivanjem gledaju prema petku, kada će se na Maksimiru odigrati utakmica 2. kola SuperSport HNL-a. S početkom u 21 sat, snage će odmjeriti Dinamo i novopečeni prvoligaš Vukovar, no ovaj dvoboj imat će i snažnu simboličku dimenziju. Najvatreniji navijači Dinama, Bad Blue Boysi, najavili su pripremu velike i spektakularne koreografije kojom će se na dostojanstven način obilježiti 30. obljetnica Vojno-redarstvene operacije "Oluja", jednog od najznačajnijih događaja u modernoj hrvatskoj povijesti.

Kako bi ovaj vizualni spektakl u potpunosti uspio i poslao snažnu poruku s tribina, navijačka skupina je dan uoči utakmice objavila priopćenje s vrlo preciznim i važnim uputama za sve koji planiraju utakmicu pratiti sa sjeverne tribine. U priopćenju se ističe: "Na utakmici protiv Vukovara koja je na rasporedu sutra (21.00) prigodnom koreografijom obilježit ćemo 30 godina od VRO Oluja." Ključan dio poruke odnosi se na disciplinu i koordinaciju, pa se tako svi navijači pozivaju da na svojim mjestima na sjeveru budu najkasnije sat vremena prije početka susreta. Posebno je naglašeno da se tijekom izvođenja koreografije ne dižu nikakve zastave i ne pali pirotehnika, jer bi to moglo narušiti cjelokupni dojam i trud koji je uložen u pripremu.

Osim svečanog obilježavanja, utakmica nosi i svoj sportski naboj. Dinamo je u novu sezonu krenuo pobjednički, svladavši u prvom kolu na teškom gostovanju Osijek, čime je odmah pokazao šampionske ambicije. S druge strane, Vukovar je svoj povijesni, debitantski nastup u najvišem rangu hrvatskog nogometa imao upravo na Maksimiru, gdje je u prvom kolu poražen od Lokomotive.  Tradicija obilježavanja važnih nacionalnih i klupskih datuma duboko je ukorijenjena u kulturu Bad Blue Boysa. Njihove koreografije često nadilaze puki navijački dekor i postaju umjetnička djela s jasnom porukom. Javnost još uvijek pamti impresivnu posvetu za 25. obljetnicu povratka svetog imena Dinamo, kao i redovita i dirljiva sjećanja na žrtve Vukovara, čime pokazuju trajnu posvećenost očuvanju sjećanja na ključne trenutke koji su oblikovali kako klub, tako i cijelu državu. Stoga su očekivanja za obljetnicu Oluje iznimno visoka.
Bad Blue Boys Navijači Dinamo

PO
Porta
19:01 07.08.2025.

Još se nismo oslobodili ubojica sa zvijezdom u duši.Idemo pravim putem.Dom iznad svega i nakon spremnosti moramo djelovati.Amen.

