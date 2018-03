Borna će osvajati Grand Slam naslove, sazrio je

Nakon sjajne igre u Indian Wellsu, Borna Ćorić na najnovijoj ATP ljestvici napredovao za 13 mjesta te je sada 36. tenisač svijeta, samo je tri mjesta slabiji od svoga najboljeg renkinga iz lipnja 2015. godine. A gledamo li samo ljestvicu za 2018. godinu, odnosno za završni Masters u Londonu, Ćorić je 16. igrač svijeta.

Zanimljivo, nakon Indian Wellsa Bornin je omjer pobjeda i poraza u ovoj sezoni 9-4, a u isto vrijeme prošle godine bio je na samo tri pobjede, uza sedam poraza. Takvoj Borninoj formi veseli se i njegov bivši trener, a sada izbornik Željko Krajan, koji nam se javio iz Miamija gdje trenira sa svojom štićenicom Polonom Hercog (87. na WTA listi).

– Borna je u Indian Wellsu igrao sjajno i samo su sitnice nedostajale da pobijedi i Federera u polufinalu. Vidi se veliki iskorak i napredak u samoj koncepciji Bornine igre i načinu na koji pokušava pobjeđivati. Agresivniji je u osvajanju poena, jako dobro i čvrsto igra u obrani, na čemu se i prije temeljila njegova igra, sa ada je još poboljšao i otvaranje i završavanje poena. Na terenu uspijeva provesti ono što je taktički zamislio, to smo svi priželjkivali od njega jer se u jednom razdoblju njegove karijere to nije naziralo, a bilo je vidljivo da mu to nedostaje da postane opasniji i bolji tenisač – kaže Željko Krajan.

Je li za uspjeh ključno to što je Borna sazrio, što je nedavno i sam priznao?

– Istina, sazrio je, a to se već odražava na njegovu igru i razvoj. To sazrijevanje je početak stvaranja jednog velikog igrača koji je predodređen za velike rezultate i osvajanje najvećih turnira. Možda je Bornino igračko sazrijevanje teklo sporije nego što su zaljubljenici koji prate tenis očekivali, ali svatko ima svoj način, svoj put i svoje vrijeme sazrijevanja.

Koliko je na Ćorićevu odličnu formu utjecala promjena stručnog stožera, nova suradnja s Piattijem, Schneiderom i Ljubičićem?

Spreman je slušati

– Suradnja s Piattijem i Ljubičićem došla je u pravom trenutku, kad se nazirala mala stagnacija u njegovu razvoju. Borna je željan uspjeha, svjestan stvari koje treba poboljšati, odlučio se za suradnju s ljudima koji vrhunski tenis imaju u malom prstu. Bio je spreman prihvatiti velike promjene u načinu igre, a vidimo da je već nakon nekoliko mjeseci te dobre promjene spreman prezentirati na terenu, i to u velikim mečevima poput ovog s Federerom.

Koji su limiti Borne Ćorića, na kojoj poziciji ga vidite u budućnosti?

– Nezahvalno je prognozirati limite, ali Borna ih definitivno nema. Uz veliku želju za uspjehom i njegov čvrst karakter uz koji do zadnjeg poena ne prihvaća poraz te što je spreman promijeniti i svoj način igre, siguran sam da bi u budućnosti Borna mogao osvajati i Grand Slam turnire.

Ćorić je dosad postizao slabije rezultate na Masters i Grand Slam turnirima, može li ovaj turnir u Indian Wellsu biti prekretnica?

Više će ga cijeniti

– Tim rezultatom napravio je velik iskorak, sada će imati puno više vjere u sebe. Odsad će osjećati da ima šanse baš protiv svakog suparnika kad postavi svoju igru prema zadanom cilju i planu meča. A to je jedina razlika od toga da samo plutate na tim turnirima ili ste jedan od favorita i opasan za glavne favorite Grand Slamova. Odsad većina tenisača neće rado gledati Bornu u svom dijelu ždrijeba. A bit će mu i lakše jer je sada vrlo blizu 32. mjesta, pa će biti nositelj na Grand Slam turnirima.

Ćorićeve igre odlična su vijest za hrvatsku mušku tenisku reprezentaciju uoči četvrtfinalnog dvoboja s Kazahstanom u Varaždinu. Kakva su vaša očekivanja u Davisovu kupu ove sezone?

– Ove godine ciljamo jako visoko, Marin i Borna bit će favoriti u većini svojih mečeva, a imamo i sjajne parove koji imaju omjer 8-0 u posljednjih osam mečeva. Nakon poraza u finalu 2016. godine od Argentine, sada smo još jači i iskusniji i tražit ćemo svoju priliku da osvojimo to prestižno natjecanje. Kvalitetu i izbor igrača imamo, a uz malo sportske sreće mogli bismo otići i do samoga kraja – zaključio je hrvatski teniski izbornik Željko Krajan.