Bomba s Poljuda: Hajduk odgovorio Dinamu, Španjolac potpisao za Splićane

Samo nekoliko minuta nakon što je Dinamo objavio da je doveo Ismaela Bennacera, s Poljuda je odjeknula prava bomba. Iker Almena, 21-godišnji Španjolac i službeno je postao novi član splitskog kluba. Cijeli posao zaključen je u posljednjim satima prijelaznog roka u HNL-u, a Almena je već odradio liječnički pregled i stavio potpis na ugovor. Da je stvar gotova, potvrđuje i činjenica da je mladi nogometaš već unesen u sustav Hrvatskog nogometnog saveza kao igrač Hajduka, a priložena je čak i njegova fotografija u bijelom dresu. Malo kasnije stigla je i potvrda s Poljuda.

Riječ je o posudbi do kraja sezone, a ono što je za splitski klub najvažnije, posao se u potpunosti uklapa u financijske okvire koje je uprava postavila za nova pojačanja. Almena je, naime, bio spreman na značajno smanjenje plaće kako bi se pridružio Hajduku i oživio svoju karijeru. Štoviše, dogovorena je i klauzula prema kojoj će, u slučaju da Almena proigra i nakon sezone ostvari transfer u neki drugi klub, Hajduku pripasti i zasad nepoznati postotak od odštete. Time je sportski direktor Goran Vučević osigurao posao s minimalnim rizikom i potencijalno velikom dobiti, praktički zamijenivši Yassinea Benrahoua.

Dolazak Almene isprva se činio kao nemoguća misija, prvenstveno zbog financija. Naime, njegov klub, saudijski Al-Qadsiah, platio ga je uglednoj španjolskoj Gironi čak pet milijuna eura prije samo godinu dana te mu dao izdašan četverogodišnji ugovor. Mladić, koji je slovio za veliku nadu Girone, iznenadio je mnoge odlukom o odlasku u Saudijsku Arabiju, gdje ga ugovor veže do ljeta 2028. godine. Za njega su ovog ljeta interes pokazali i klubovi poput Olympiacosa, Sturma iz Graza i Young Boysa, što dodatno govori o kakvom se talentu radi i koliki je uspjeh Hajduka što ga je uspio privoljeti na dolazak. Njegova tržišna vrijednost prema Transfermarktu trenutno iznosi 1.3 milijuna eura.

Presudnu ulogu u ovom neočekivanom raspletu odigrala je "španjolska veza" na Poljudu, predvođena Ivanom Rakitićem. Upravo je legendarni hrvatski veznjak bio taj koji je u izravnom razgovoru uvjerio Almenu da je dolazak u Hajduk prava prilika za njega. Rakitić mu je objasnio kako mu klub može poslužiti kao idealna odskočna daska za povratak u vrhunski europski nogomet i iskorak u karijeri nakon sezone stagnacije. U Al-Qadsiahu, zbog velikog broja stranaca i ograničenja u ligi, nije dobivao previše prilike, pogotovo ne na svojoj prirodnoj poziciji. Garancija koju su mu pružili Rakitić, Vučević i trener Gonzalo Garcia bila je ključna da odbije druge ponude i prihvati onu s Poljuda, vođen velikom željom da se već sljedeće sezone vrati u španjolski nogomet.

S Almenom, Hajduk dobiva igrača profila kakav mu je nedostajao. Riječ je o klasičnom desnom krilnom napadaču, izrazito hitrom i moćnom u driblingu te prodoru po boku. Njegova najveća kvaliteta je ulazak s krila u sredinu i opasnost koju stvara svojom jačom, lijevom nogom. Upravo takav tip igrača trebao bi donijeti novu dimenziju u napadu splitske momčadi i razigrati suigrače, ali i sam predstavljati konstantnu prijetnju za suparničke obrane. Njegov dolazak predstavlja jasan odgovor konkurenciji u borbi za vrh HNL-a i pokazuje da su ambicije kluba i dalje na najvišoj razini.