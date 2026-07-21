Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 82
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KONTROVERZNI MLADI PODUZETNIK

Preminuo Filip Mihalić (27), poznat kao 'Korona Kid': Uskoro je trebao pred sud zbog optužnice za lažne COVID testove

Foto: Matija Habljak/Pixsell
1/3
VL
Autor
Siniša Kalajdžija/Hina
21.07.2026.
u 11:40

Suradnja s kineskim partnerima obilježila je njegove poduzetničke početke, a tijekom pandemije koronavirusa poslovanje je proširio na uvoz COVID testova i drugog medicinskog materijala, u razdoblju kada je za takvim proizvodima vladala velika potražnja

Filip Mihalić (27), poduzetnik iz Gornjeg Kneginca i protagonist afere s krivotvorenjem više od 1,3 milijuna covid testova, preminuo je tijekom boravka u inozemstvu, objavili su lokalni mediji u utorak. Mihalić je u javnosti postao poznat nakon što su novinari 24sata 2023. godine objavili priču o sumnjama u poslovanje njegove tvrtke Buryen, koja je tijekom pandemije sudjelovala u nabavi i distribuciji brzih antigenskih testova za COVID-19. Afera je u javnosti dobila velik odjek, a Mihalić je dobio nadimak „Korona Kid”.

Filip Mihalić u poslovni je svijet ušao još kao srednjoškolac, kada je pokrenuo tvrtku Buryen i počeo se baviti uvozom tekstila iz Kine. Tijekom pandemije poslovanje je proširio na medicinsku opremu i brze antigenske testove, a upravo je poslovanje povezano s tim testovima kasnije dovelo do istrage i podizanja optužnice.

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je, nakon provedene istrage, pred Općinskim sudom u Varaždinu u prosincu prošle godine podiglo optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1999.) i hrvatskog državljanina (1959.) zbog kaznenog djela krivotvorenja lijekova ili medicinskih proizvoda.

„Optužnicom se 26-godišnjaku i 66-godišnjaku stavlja na teret da su u razdoblju od 26. kolovoza 2022. do 25. svibnja 2023. na području Varaždina i u Turskoj, kao odgovorne osobe trgovačkog društva iz Varaždina, koje je bilo uvoznik brzih antigenskih testova za detekciju uzročnika bolesti COVID-19 od proizvođača iz Kine, ovlaštenog za stavljanje u promet na području Europske unije, u cilju stjecanja protupravne imovinske koristi, u tvornici u Istanbulu organizirali proizvodnju neoriginalnih testova koji oponašaju sastav, izgled i pakiranje originalnih testova”, objavilo je Državno odvjetništvo prošlog prosinca. 

U priopćenju se navodi da je dvojac proizveo 1.326.000 komada neoriginalnih testova, koje su putem svog trgovačkog društva, lažno ih prikazujući kao originalne, uvezli u Hrvatsku i prodali društvima i ustanovama na području Hrvatske, Grčke, Rumunjske, Austrije, Španjolske i Njemačke, ostvarivši time svom trgovačkom društvu protupravnu imovinsku korist u iznosu od 445.932 eura. Uz to, Mihalića se teretilo da je od siječnja 2023. do studenoga iste godine u Varaždinu, radi prikrivanja porijekla protupravno stečenog novca koje je njegova tvrtka ostvarila prodajom lažnih testova u iznosu od 445.932 eura, isplatio sebi taj iznos, a potom ga predao u banku radi oročenja. Uzrok Mihalićeve smrti zasad nije poznat, a neslužbeno se doznaje da je preminuo u Kolumbiji.
Ključne riječi
Mladi poduzetnik COVID testovi preminuo Filip Mihalić

Komentara 7

Pogledaj Sve
TM
trade_mark
11:38 21.07.2026.

uskoro je trebao pred sud? nakon 6 godina? karma je gadna stvar. bit će zanimljivo saznati kako je umro.

ID
Ivo_didin
11:37 21.07.2026.

Tko misli da je on sam to osmislio i radio, naivan je k'o francuska sobarica! Možda mali i AP znaju nešto više?

Avatar Rubin Red
Rubin Red
11:35 21.07.2026.

Kakav poduzetnik?! Kriminalac.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!