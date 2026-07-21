Preminuo Filip Mihalić (27), poznat kao 'Korona Kid': Uskoro je trebao pred sud zbog optužnice za lažne COVID testove

Filip Mihalić (27), poduzetnik iz Gornjeg Kneginca i protagonist afere s krivotvorenjem više od 1,3 milijuna covid testova, preminuo je tijekom boravka u inozemstvu, objavili su lokalni mediji u utorak. Mihalić je u javnosti postao poznat nakon što su novinari 24sata 2023. godine objavili priču o sumnjama u poslovanje njegove tvrtke Buryen, koja je tijekom pandemije sudjelovala u nabavi i distribuciji brzih antigenskih testova za COVID-19. Afera je u javnosti dobila velik odjek, a Mihalić je dobio nadimak „Korona Kid”.

Filip Mihalić u poslovni je svijet ušao još kao srednjoškolac, kada je pokrenuo tvrtku Buryen i počeo se baviti uvozom tekstila iz Kine. Tijekom pandemije poslovanje je proširio na medicinsku opremu i brze antigenske testove, a upravo je poslovanje povezano s tim testovima kasnije dovelo do istrage i podizanja optužnice.

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je, nakon provedene istrage, pred Općinskim sudom u Varaždinu u prosincu prošle godine podiglo optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1999.) i hrvatskog državljanina (1959.) zbog kaznenog djela krivotvorenja lijekova ili medicinskih proizvoda.

„Optužnicom se 26-godišnjaku i 66-godišnjaku stavlja na teret da su u razdoblju od 26. kolovoza 2022. do 25. svibnja 2023. na području Varaždina i u Turskoj, kao odgovorne osobe trgovačkog društva iz Varaždina, koje je bilo uvoznik brzih antigenskih testova za detekciju uzročnika bolesti COVID-19 od proizvođača iz Kine, ovlaštenog za stavljanje u promet na području Europske unije, u cilju stjecanja protupravne imovinske koristi, u tvornici u Istanbulu organizirali proizvodnju neoriginalnih testova koji oponašaju sastav, izgled i pakiranje originalnih testova”, objavilo je Državno odvjetništvo prošlog prosinca.

U priopćenju se navodi da je dvojac proizveo 1.326.000 komada neoriginalnih testova, koje su putem svog trgovačkog društva, lažno ih prikazujući kao originalne, uvezli u Hrvatsku i prodali društvima i ustanovama na području Hrvatske, Grčke, Rumunjske, Austrije, Španjolske i Njemačke, ostvarivši time svom trgovačkom društvu protupravnu imovinsku korist u iznosu od 445.932 eura. Uz to, Mihalića se teretilo da je od siječnja 2023. do studenoga iste godine u Varaždinu, radi prikrivanja porijekla protupravno stečenog novca koje je njegova tvrtka ostvarila prodajom lažnih testova u iznosu od 445.932 eura, isplatio sebi taj iznos, a potom ga predao u banku radi oročenja. Uzrok Mihalićeve smrti zasad nije poznat, a neslužbeno se doznaje da je preminuo u Kolumbiji.