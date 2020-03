Bogdanovićev zaraženi suigrač samo prije dva dana se rugao koronavirusu

Natjecanje u NBA ligi je prekinuto nakon što je potvrđeno da je košarkaš Utah Jazza Rudy Gobert zaražen koronavirusom.

Momčad za koju igra hrvatski reprezentativac Bojan Bogdanović trebala je sinoć u Oklahoma Cityju igrati protiv Thundera, ali je utakmica otkazana.

‼️UPDATE: RED CROSS ARRIVES‼️



The Utah Jazz is still in quarantine at Chesapeake Energy Arena. Arrangements are being made so they can stay the night instead of going back to hotel. Per ESPN.



This, after Jazz player Rudy Gobert tested positive for Coronavirus. https://t.co/4GWOmmIZVd