Bogata zvijezda ostala bez doma i djece: Supruga mu je uništila život, a jednog se istinski srami

Bivši reprezentativac Obale Bjelokosti te igrač klubova Arsenala i Galatasaraya, Emmanuel Eboue bio je poznat kao energičan i borben desni branič, ali i kao omiljena figura među suigračima i navijačim. Ipak, iza uspješne nogometne karijere krije se teška životna priča zbog bankrota i obiteljskih problema.

Nedavno je još jednom u intervjuu pokušao objasniti što se dogodilo s njegovim životom. Otkrio je da je unatoč milijunima koje je zaradio igrajući nogomet bankrotirao i ne može viđati svoju djecu.

- Kad se pojavila opcija sa Sunderlandom, zapravo sam bio u Turskoj. Moj je ugovor s Galatasarayem završio i klub ga nije htio produžiti, pa sam ostao ondje, trenirao samostalno, dok su mi neki prijatelji pokušavali pronaći klub.Kad se ta prilika pojavila, bio sam oduševljen. Otišao sam na probu i sve je prošlo dobro. Trener, Sam, čak mi se ispričao i rekao: 'Eboué, želim te potpisati na dvije godine.' Odgovorio sam: 'Savršeno, hvala.' U to vrijeme bio sam sa svojom bivšom suprugom i činilo se da sve ide kako treba. Ali odmah nakon što sam potpisao, počeli su problemi - ispričao je Eboue.

- Moji agenti, koji za mene nisu učinili ništa, tražili su od mene milijun eura. Rekao sam im da ću radije prestati igrati nogomet nego im dati taj novac. 'Niste ništa učinili za mene, a sada želite da vam platim', rekao sam im. Oni su slučaj odveli na FIFA-u i dobio sam zabranu na godinu dana. Nisam mogao igrati, pa čak ni trenirati s bilo kojim klubom - prisjetio se.

- Tako sam odlučio stati. Puno sam se mučio da pronađem klub i baš kad se činilo da je sve riješeno sa Sunderlandom, pojavio se novi problem. Od tog trenutka moja je karijera počela ići nizbrdo. Kad sam sve napustio, tada su počeli pravi problemi. Moja bivša supruga radila je stvari za koje nisam ni znao. Živio sam između Engleske i Turske, a kad je Sunderland raskinuo moj ugovor, vratio sam se u Tursku. Ostao sam ondje, skrivajući se, jer nisam želio da ljudi znaju da sam bez kluba. Skrivao sam se… i tada je započeo brakorazvodni postupak - rekao je Bjelokošćanin.

U međuvremenu, njegov se brak raspao, a razvod je bio izuzetno težak i financijski iscrpljujući. Prema njegovim vlastitim riječima, bivša supruga preuzela je kontrolu nad većinom njegove imovine, uključujući kuće i novac. Eboue kaže da u tom razdoblju nije bio svjestan svega što se događa jer je često putovao između Engleske i Turske.

Zbog pravnih sporova, gubitka prihoda i lošeg upravljanja financijama Eboué je na kraju bankrotirao. Ostao je bez doma i bio prisiljen skrivati se od javnosti, sramljen zbog svog stanja. U intervjuima je priznao da si nije mogao priuštiti ni osnovne stvari te da je prolazio kroz jedno od najtežih razdoblja u životu.

Jedan od najtežih udaraca u životu bio mu je gubitak kontakta s djecom. Zbog sudskih odluka nakon razvoda nije ih mogao viđati, što je još više pogoršalo njegovu situaciju.