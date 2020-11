Bjelica je sasvim promijenio Osijek, a danas može otežati život Mamiću

Nenadu Bjelici dva su mjeseca bila dovoljna da promijeni Osijek iz temelja i prometne ga u najvećeg konkurenta Dinamu.

– Zarazili smo sve optimizmom i pozitivom, a tako će biti dok god smo tu – osvrnuo se Bjelica na svoj dosadašnji mandat.

Nikad bolji početak mandata

U Gradski vrt vratio se u trenutku kada je vrag odnio šalu, nakon što je Osijek u finišu sezone sa dva poraza propustio povijesni plasman u kvalifikacije za Ligu prvaka, a novu sezonu ušao sa samo jednim osvojenim bodom u tri kola. U trenutku kada je Bjelica 5. rujna promoviran kao novi trener Osijeka, zaostatak za Dinamom iznosio je osam bodova, a prednost pred tada posljednjom Istrom bila je samo bod. Dva i pol mjeseca, odnosno samo sedam prvenstvenih utakmica kasnije, odnosi snaga u Prvoj HNL su bitno drukčiji. Osijek je s Nenadom Bjelicom na klupi postao nemilosrdan, osvojio je 19 od mogućeg 21 boda, nanizao šest pobjeda u Prvoj HNL i izjednačio 20 godina star klupski rekord u kojem je aktualni trener bijelo-plavih sudjelovao kao nogometaš, a iako je trijumfalni marš zaustavljen na Poljudu u prošlom kolu, nije stala i serija neporaženosti. Gol-razlika Osijeka u tih sedam kola je 12:3, a bijelo-plavi iz utakmice u utakmicu igraju sve bolje. Dosad je Bjelica vodio Osijek u deset utakmica u svim natjecanjima, u njih čak osam je pobijedio, uz neodlučeno na Poljudu i poraz od iskusnog Basela u utakmici kvalifikacija za Europsku ligu u kojoj je Osijeku nedostajalo samo malo sreće, odnosno bolja realizacija, za pozitivan rezultat. Nikad jedan trener nije imao bolji početak mandata u Gradskom vrtu! I to bez navijačkog vjetra u leđa.

U posljednje četiri i pol godine mađarski vlasnici napravili su puno toga za klub – spasili su ga od gašenja i postavili na noge, pokrenuli infrastrukturnu revoluciju “tešku” pedesetak milijuna eura kojom će Osijek dobiti luksuzni stadion, jedini potpuno natkriveni u Hrvatskoj, i jedinstveni nogometni kamp koji niču na obali Drave. Grad Osijek odlučio se simboličnim činom odužiti većinskom vlasniku, mađarskom poduzetniku Lorincu Meszarosu. U proceduri je, naime, njegovo imenovanje počasnim građaninom zbog, kako je objašnjeno, “jedinstvenog doprinosa napretku sporta te razvoju grada Osijeka”. Novi vlasnici vratili su Osijek na nogometnu kartu, ali tek su angažiranjem Nenada Bjelice napokon jasno istaknuli rezultatske ambicije i želju za veliki iskorak. Od kluba koji se posljednjih godina zadovoljavao izlascima u Europu, sada žele klub koji će postati nova snaga hrvatskog nogometa i napokon početi osvajati trofeje. A Nenad Bjelica ključni je čovjek tog projekta. Bjelici nije imperativno nametnuto skidanje Dinama s trona, barem ne ove sezone. Plan je dugoročniji i zato potencijalno puno opasniji za već monotonu vladavinu kluba iz Maksimira koji je u posljednjih 15 sezona dopustio samo jedan “incident” i šampionski pohod Rijeke 2017. Nogometni projekt na istoku Hrvatske puno je stabilniji od sličnog projekta s Kvarnera.

Utjecaj novog trenera bio je ekspresan na svim klupskim razinama. U kratkom vremenu promijenilo se puno toga u Gradskom vrtu počevši od jasnog izražavanja ambicija bez alibija. “Želio bih jednog dana na ovaj stadion dovesti Ligu prvaka”, bile su mu uvodne riječi na promociji održanoj na gradilištu budućeg stadiona.

Osijek je pod Bjelicom postao momčad s gardom. Napunio je igrače samopouzdanjem, uvjerio ih da mogu igrati bolje, promijenio je mentalitet momčadi koja je često neobjašnjivo padala u letargiju, a koja danas protiv svakog protivnika igra na pobjedu, čak i kada je “prepolovljena” izostancima. Filozofija igre je jasna i od nje se ne odstupa bez obzira na ime protivnika, tri boda su imperativ. Osijek napada i traži gol, barem dok ima snage u nogama igrača.

– Najvažnije je kako trener razmišlja. Ne mogu ja promijeniti psihologiju momčadi i voditi je na pravi način a da nisam optimističan i pozitivan, samokritičan, ambiciozan i motiviran. Ako takav nisam, a kažem igračima da budu takvi, to ne ide. Oni kopiraju mene, ja svoju energiju prenosim na njih. Psihologija je 70 posto u tome poslu – objasnio je nedavno Bjelica čije smjernice momčad bespogovorno slijedi bez obzira na to bio on fizički uz momčad ili igrače bodrio iz bolničkog kreveta u kojem je proveo neko vrijeme nakon operacije kralježnice.

I prije Bjeličina dolaska obavljen je dobro posao u prijelaznom roku otkupima ugovora Igora Silve, trenutačno najboljeg desnog beka lige, te Merveila Ndockyta za koje je ukupno plaćeno nešto više od milijun eura, a na posudbu su dovedeni Ante Erceg i Ramon Mierez (najbolji strijelac bijelo-plavih sa šest pogodaka), obojica s pravom otkupa idućeg ljeta. Bjeličinim dolaskom uspostavljena je, međutim, nova hijerarhija. Novi trener Osijeka, koji je u ruke dobio sve ovlasti i postao prvi menadžer engleskog tipa u HNL-u, što je bio jedan od uvjeta u pregovorima s klupskim čelnicima, dobio je gabarite proračuna unutar kojih mora planirati kadrovsku politiku.

– U kunu znam koliko mogu potrošiti na transfere. Čistiju situaciju u životu nisam imao – kazao je na promociji Bjelica koji je kao slobodne igrače doveo Marija Jurčevića, Josipa Vukovića i Joséa Antonija Cara, dok je za Damjana Bohara izdvojio 850.000 eura odštete.

Funkcija sportskog direktora više ne postoji u Gradskom vrtu, u komunikacijskom kanalu prilikom transfera jedan je posrednik manje pa Bjelica izravno komunicira s igračima i već na prvu loptu stječe utisak o potencijalnom pojačanju i dobiva procjenu njegova karaktera.

– Volim obaviti razgovor s igračem i vidjeti je li on doista spreman, volim osjetiti njegovu želju da dođe u Osijek. Ako mi kaže da nije siguran, to je za mene već završena priča i tražim dalje – ispričao je nedavno Bjelica.

A Bjeličino ime i ugled često su i presudni u odluci igrača da prihvate ponudu iz Gradskog vrta. Potvrdio je to i Bohar:

– Trenera kao što je Nenad Bjelica nisam mogao odbiti – rekao je Slovenac.

Momčad u kojoj je svaka pozicija pokrivena dvojicom kvalitetnih igrača Bjelici u idealnim okolnostima, kada koronavirus napokon bude zauvijek potjeran iz svlačionice, daje dovoljno manevarskog prostora. Tko ne prati zahtjeve, taj ispada iz konkurencije. Dogodilo se to i “kralju slobodnjaka” Petru Bočkaju koji je jedan od najboljih igrača Prve HNL kada ima svoj dan, ali čiji često neobvezni nogomet i tjelesna pripremljenost na rubu ne prolaze kod perfekcionista kakav je Bjelica. Pero Bombardero je jedno vrijeme, odnosno sve dok treneru nije dokazao da može pridonijeti momčadi, bio izvan konkurencije i radio po posebnom programu. Bočkaj je zaslužio povratak u prvu momčad nakon što je prolio krv, znoj i suze, no istovremeno se puno više njegovih suigrača diglo pod novim trenerom. Primjerice Danijel Lončar koji nikada nije igrao zrelije i djelovao sigurnije nego pod novim trenerom pa se izostanak reprezentativnog braniča i kapetana Mile Škorića na nekoliko utakmica nije ni primijetio. U Koprivnici je, pak, zbog silnih izostanaka među startere upao Juraj Ljubić, inače igrač B momčadi, i zaslužio javnu pohvalu trenera da je “igrao bez kompleksa, kao da već iza sebe ima stotinjak takvih susreta”.

Petorica igrača izvan stroja

Nenad Bjelica ne mijenja samo momčad nego i cijeli klub. Dobio je sve ovlasti počevši od škole nogometa, a poput pravog lidera vodi svoje podređene. Nedavno je na sastanku okupio sve trenere koji rade s mlađim kategorijama Osijeka te one iz stožera B momčadi i održao im predavanje o tome kako stvoriti uspješnu momčad. Napredak je to ne od nekoliko stuba već od nekoliko katova u odnosu na dosadašnju komunikaciju struke u Gradskom vrtu.

Nenadu Bjelici i Osijeku slijedi utakmica s Dinamom koja će pokazati koliko su ambicije bijelo-plavih već ove sezone jake. Petorica su igrača i trenutačno izvan stroja zbog koronavirusa, a dosad su već devetorica preboljela COVID-19.

– Najjednostavnije je alibi tražiti u koronavirusu. Svi živimo u vremenu kada se ne zna tko će sutra biti na treningu, a tko ne. Već smo se prilagodili tome, na terenu će biti 11 zdravih igrača, spremnih da daju maksimum za momčad, i na klupi još njih nekolicina koji mogu pomoći. Ionako ne možemo zamijeniti svih osam pričuvnih igrača, već maksimalno pet, a toliko će ih biti zdravih i sposobnih da pobijede. Svjesni smo protiv koga igramo, ali svjesni smo i svoje snage – poručio je Bjelica.

U slučaju trijumfa Osijek bi se Dinamu primakao na samo tri boda. A tada bi prvenstvo postalo neizvjesno. Dinamo je, inače, na posljednja tri gostovanja u Gradskom vrtu osvojio samo bod.