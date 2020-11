Ćiro Blažević: To je nemoralno, trebalo ga je odmah potjerati iz reprezentacije

Nogometna reprezentacija Srbije nedavno je ostala bez plasmana na Europsko prvenstvo nakon što je u ključnoj utakmici poražena od Škotske na jedanaesterce. Aleksandar Kolarov tada nije htio ući u igru u 119. minuti kako bi izveo jedanaesterac, a Ćiro Blažević ostao je neugodno zatečen tom informacijom.

- To je neodgovorno i nemoralno! Pravo razočaranje. Zamisli molim te, on je odbio igrati i pucati penal?! Kako netko može odbiti poslušnost?! I još kapetan?! Kad si u reprezentaciji, to je kao da si u ratu, samo čekaš naredbu što! Trebalo ga je potjerati! Tko nema odgovornost i svijest da od njega ovisi raspoloženje nacije, nema pravo obući dres reprezentacije - rekao je Ćiro za Informer.

Kolarov je uoči utakmice rekao da su mu u Interu zabranili da igra, ali se kasnije pokazalo da to nije točno.

- Kolarov je tri sata pre utakmice direktoru reprezentacije Vladimiru Matijaševiću rekao da su mu iz Intera zabranili igrati. Matijašević je o tome obavijestio izbornika Tumbakovića, pa je ovaj morao mijenjati sastav. Igrači su bili u šoku zbog postupka kapetana što se i vidjelo na terenu. U 119. minutu, izbornik je želio ubaciti Kolarova u igru - rekao je izvor iz reprezentacije Srbije.

Škotska je na kraju izbacila Srbiju, plasirala se na Euro i bit će protivnik Hrvatske u skupini. Na Euru nas još čekaju Engleska i Češka.