Velike promjene dogodile su se u posljednje vrijeme u Dinamu, u klupskom vodstvu, ali pogotovo u momčadi koja je doživjela tektonske promjene. Kad u jednom prijelaznom roku ode više od 20 igrača, a dođe njih 16, 17, također dođe i novi trener, jasno je da obavljena velika rekonstrukcija. I ona zasad nije koštala plave u rezultatskom smislu, u dvije utakmice uzeli su svih šest bodova, postigli su pet, a nisu primili niti jedan pogodak. Istina, bilo je i loših stvari, ali nije neočekivano s obzirom na potpuno novu momčad.
– To su začeci, tek ćemo vidjeti kako će to izgledati, ovo je jako mali uzorak utakmica. Još je dosta upitnika i traženja, pogotovo stranaca, tako da mi najbolje djeluju domaći igrači, ali vidjet ćemo kako će sve to funkcionirati. Meni je najveći upitnik zasad Villar, izgleda mi skromno u ove dvije utakmice, ne znam je li šestica ili osmica, djeluje mi kao čuvar Mišiću, malo se oko njega mota, a za osmicu bi trebao igrati više prema naprijed, raditi višak – kazao nam je bivši reprezentativac, igrač i trener Dinama Mario Cvitanović te dodao:
Bivši vatreni do detalja secirao Dinamo: 'Villar? Veliki upitnik! Ne bih htio nikoga uvrijediti...'
Možda je Dinamo želio da se novi igrači što brže prilagode jer do Europe imaju još puno vremena, možda sad žrtvuju neke stvari jer su išli na ubrzano učenje i adaptaciju makar se na početku i mučili pa dobiju igrače koji bi trebali biti nositeljI - rekao je Mario Cvitanović
Ideja je što veći promet to veća pinka.
kako osmica može bit čovjek koji u čitavoj karijeri ima svega 7 asistencija...koji boban u dinamu sve konce vuku gregurić,vedriš i ta uddbašija iz heneseya i panorame.potrošili 17 milijuna eura na momčad koja ne može dominirat protiv vukovara za koji igraju igrači koji su bili po četvrtim njemačkim i engleskim ligama,japanskoj trećoj,ovaj portugalac 2 godine nije igro...ta priča da će dinamo s 5 igrača koji imaju 20 ak godina igrat presing i duel je suluda..da netko tih godina fizički može izdržat ritam liga petice vrjedio bi najmanje 10 milijuna eura.....vidović u mainzu nije mogao do minutaže,beljo u augsburgu..