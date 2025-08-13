Bivši vatreni do detalja secirao Dinamo: 'Villar? Veliki upitnik! Ne bih htio nikoga uvrijediti...'

Velike promjene dogodile su se u posljednje vrijeme u Dinamu, u klupskom vodstvu, ali pogotovo u momčadi koja je doživjela tektonske promjene. Kad u jednom prijelaznom roku ode više od 20 igrača, a dođe njih 16, 17, također dođe i novi trener, jasno je da obavljena velika rekonstrukcija. I ona zasad nije koštala plave u rezultatskom smislu, u dvije utakmice uzeli su svih šest bodova, postigli su pet, a nisu primili niti jedan pogodak. Istina, bilo je i loših stvari, ali nije neočekivano s obzirom na potpuno novu momčad.



– To su začeci, tek ćemo vidjeti kako će to izgledati, ovo je jako mali uzorak utakmica. Još je dosta upitnika i traženja, pogotovo stranaca, tako da mi najbolje djeluju domaći igrači, ali vidjet ćemo kako će sve to funkcionirati. Meni je najveći upitnik zasad Villar, izgleda mi skromno u ove dvije utakmice, ne znam je li šestica ili osmica, djeluje mi kao čuvar Mišiću, malo se oko njega mota, a za osmicu bi trebao igrati više prema naprijed, raditi višak – kazao nam je bivši reprezentativac, igrač i trener Dinama Mario Cvitanović te dodao: