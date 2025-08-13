Naši Portali
'NE ZNAM KOJA JE IDEJA...'

Bivši vatreni do detalja secirao Dinamo: 'Villar? Veliki upitnik! Ne bih htio nikoga uvrijediti...'

Autor
Robert Junaci
13.08.2025.
u 07:00

Možda je Dinamo želio da se novi igrači što brže prilagode jer do Europe imaju još puno vremena, možda sad žrtvuju neke stvari jer su išli na ubrzano učenje i adaptaciju makar se na početku i mučili pa dobiju igrače koji bi trebali biti nositeljI - rekao je Mario Cvitanović

Velike promjene dogodile su se u posljednje vrijeme u Dinamu, u klupskom vodstvu, ali pogotovo u momčadi koja je doživjela tektonske promjene. Kad u jednom prijelaznom roku ode više od 20 igrača, a dođe njih 16, 17, također dođe i novi trener, jasno je da obavljena velika rekonstrukcija. I ona zasad nije koštala plave u rezultatskom smislu, u dvije utakmice uzeli su svih šest bodova, postigli su pet, a nisu primili niti jedan pogodak. Istina, bilo je i loših stvari, ali nije neočekivano s obzirom na potpuno novu momčad.

– To su začeci, tek ćemo vidjeti kako će to izgledati, ovo je jako mali uzorak utakmica. Još je dosta upitnika i traženja, pogotovo stranaca, tako da mi najbolje djeluju domaći igrači, ali vidjet ćemo kako će sve to funkcionirati. Meni je najveći upitnik zasad Villar, izgleda mi skromno u ove dvije utakmice, ne znam je li šestica ili osmica, djeluje mi kao čuvar Mišiću, malo se oko njega mota, a za osmicu bi trebao igrati više prema naprijed, raditi višak – kazao nam je bivši reprezentativac, igrač i trener Dinama Mario Cvitanović te dodao:

HNL Dinamo Gonzalo Villar Mario Cvitanović

IV
ivantoljjebedečkiće
09:05 13.08.2025.

kako osmica može bit čovjek koji u čitavoj karijeri ima svega 7 asistencija...koji boban u dinamu sve konce vuku gregurić,vedriš i ta uddbašija iz heneseya i panorame.potrošili 17 milijuna eura na momčad koja ne može dominirat protiv vukovara za koji igraju igrači koji su bili po četvrtim njemačkim i engleskim ligama,japanskoj trećoj,ovaj portugalac 2 godine nije igro...ta priča da će dinamo s 5 igrača koji imaju 20 ak godina igrat presing i duel je suluda..da netko tih godina fizički može izdržat ritam liga petice vrjedio bi najmanje 10 milijuna eura.....vidović u mainzu nije mogao do minutaže,beljo u augsburgu..

Avatar white socks
white socks
09:11 13.08.2025.

Ideja je što veći promet to veća pinka.

