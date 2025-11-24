Bivši 'vatreni' o napadaču Dinama: Mislim da je kod njega psihički problem

Bivši napadač hrvatske reprezentacije i 'devetka' Dinama, Dion Drena Beljo, u posljednje vrijeme muku muči sa svojom formom, posebice što se tiče golgeterskog učinka.

Beljo je u svoja prva četiri nastupa u natjecateljskim utakmicama za Dinamo zabio četiri pogotka, a nedugo nakon toga je s dva pogotka srušio veliki turski Fenerbahče u Europskoj ligi. Međutim, u posljednjih osam utakmica zabio je samo jedan pogodak, i to u Kupu protiv niželigaša Karlovca iz kaznenog udarca.

Garciju pitali zašto Livaja nije ulazio u igru, on dao zanimljivo objašnjenje: Evo što se događa s kapetanom Hajduka

U emisiji Stadion na Hrvatskoj radioteleviziji je Beljinu zabrinjavajuću formu komentirao stručni sukomentator i bivši nogometaš Vedran Ješe.

- Nije izgledao dobro, mislim da je kod njega psihički problem. On je jako dobro plaćen, više nego inače za naše prilike, i to se onda više gleda. Jako je dobro počeo, četiri gola na startu, dva protiv Fenera, a onda veliki pad - rekao je Ješe, pa dodao:

- Govor tijela, nije sretan kad izlazi iz igre, nije sretan kad ulazi u igru. A Bakrar je iskoristio svoju šansu. Vjerojatno je Beljo mislio i iz Dinama otići na Svjetsko prvenstvo, ali u ovom trenutku to kod njega ne izgleda dobro.

Ješe je na temu Dinama komentirao i odluku predsjednika Uprave Zvonimira Bobana da ne smijeni trenera Marija Kovačevića nakon nekolicine slabijih rezultata.

- Mislim da je napravio dobar potez time što nije smijenio trenera, jer obično se kod nas smijeni trener, a igraču dlaka ne padne s glave. Dobro je napravio što je izašao pred medije i time zapravo preuzeo odgovornost - zaključio je stručni sukomentator HRT-a.