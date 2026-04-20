Neobična navika sina američkog predsjednika:Svi se pitaju isto pitanje

Sin američkog predsjednika Barron Trump ponovno je u fokusu javnosti, ali ovaj put ne zbog politike ili obitelji, već zbog naizgled nevažnog detalja – crnog ruksaka koji gotovo uvijek nosi sa sobom. Barron, za kojeg se procjenjuje da je visok oko 201 centimetar i time znatno viši od svog oca Donalda Trumpa, često je fotografiran u javnosti upravo s tim jednostavnim ruksakom. Iako dolazi iz obitelji čije se bogatstvo procjenjuje na stotine milijuna dolara, njegov izbor dodatka iznenadio je mnoge, piše Mirror .

Na društvenim mrežama, posebno na TikToku, pojavili su se brojni videozapisi i teorije koje pokušavaju objasniti razloge takvog ponašanja. U jednom viralnom videu navodi se kako Barron koristi relativno jeftin ruksak, što je izazvalo dodatno čuđenje s obzirom na njegov status. Prema tim navodima, riječ je o svjesnom izboru kojim Barron želi zadržati nizak profil i izbjeći pretjeranu pažnju. Tvrdi se da mu to omogućuje da izgleda kao običan student i lakše se uklopi među vršnjake.

U objavama se također ističe kako je, unatoč luksuznom načinu života, odgojen u duhu skromnosti. Takav pristup povezuje se s utjecajem njegove majke Melanije Trump, ali i s očevim stavovima o izbjegavanju nepotrebnog rasipanja. Neki komentatori smatraju da ruksak ima i simboličnu ulogu te da pomaže u oblikovanju njegove javne slike, osobito u kontekstu nagađanja o njegovoj budućnosti.

Ipak, nijedna od tih tvrdnji nije službeno potvrđena i temelji se na interpretacijama korisnika društvenih mreža. Unatoč tome, crni ruksak postao je jedan od najprepoznatljivijih detalja u Barronovim javnim pojavljivanjima, a rasprava o njegovu značenju i dalje traje.