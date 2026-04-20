CRNI RUKSAK

Neobična navika sina američkog predsjednika:Svi se pitaju isto pitanje

Ivanka Trump i Barron Trump
Foto: Reuters/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
20.04.2026.
u 21:32

U jednom od viralnih videa navodi se kako je riječ o relativno jeftinom školskom ruksaku, što dodatno iznenađuje s obzirom na činjenicu da dolazi iz jedne od najbogatijih obitelji u Sjedinjenim Američkim Državama

Sin američkog predsjednika Barron Trump ponovno je u fokusu javnosti, ali ovaj put ne zbog politike ili obitelji, već zbog naizgled nevažnog detalja – crnog ruksaka koji gotovo uvijek nosi sa sobom. Barron, za kojeg se procjenjuje da je visok oko 201 centimetar i time znatno viši od svog oca Donalda Trumpa, često je fotografiran u javnosti upravo s tim jednostavnim ruksakom. Iako dolazi iz obitelji čije se bogatstvo procjenjuje na stotine milijuna dolara, njegov izbor dodatka iznenadio je mnoge, piše Mirror.

Na društvenim mrežama, posebno na TikToku, pojavili su se brojni videozapisi i teorije koje pokušavaju objasniti razloge takvog ponašanja. U jednom viralnom videu navodi se kako Barron koristi relativno jeftin ruksak, što je izazvalo dodatno čuđenje s obzirom na njegov status. Prema tim navodima, riječ je o svjesnom izboru kojim Barron želi zadržati nizak profil i izbjeći pretjeranu pažnju. Tvrdi se da mu to omogućuje da izgleda kao običan student i lakše se uklopi među vršnjake.

U objavama se također ističe kako je, unatoč luksuznom načinu života, odgojen u duhu skromnosti. Takav pristup povezuje se s utjecajem njegove majke Melanije Trump, ali i s očevim stavovima o izbjegavanju nepotrebnog rasipanja. Neki komentatori smatraju da ruksak ima i simboličnu ulogu te da pomaže u oblikovanju njegove javne slike, osobito u kontekstu nagađanja o njegovoj budućnosti.

Ipak, nijedna od tih tvrdnji nije službeno potvrđena i temelji se na interpretacijama korisnika društvenih mreža. Unatoč tome, crni ruksak postao je jedan od najprepoznatljivijih detalja u Barronovim javnim pojavljivanjima, a rasprava o njegovu značenju i dalje traje.

FOTO Mislili ste da je Péter Magyar zgodan? Čekajte da vidite njegovu desnu ruku, zbog njega žene žele u 'Mađarsku na gulaš'
Komentara 1

Pogledaj Sve
CB
Charlie Brown
22:00 20.04.2026.

Mali nosi pelene za svog oca - just in case!

