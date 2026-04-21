Nastavljeni pregovori MOL-a i vlade Srbije o preuzimanje ruskog vlasništva u NIS-u

Ovog vikenda u Srbiji je bio Zsolt Hernádi, izvršni direktor MOL Group. Razlog je bio očit, nastavak razgovora o preuzimanju udjela u Naftnoj industriji Srbije od mađarske kompanije koji sada drži ruski Gazprom. Rok za realiziranje dogovora koji bi obuhvatio i vladu Srbije kao i tvrtku ADNOC iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je 22. svibnja. U subotu je američki OFAC, Ured za kontrolu strane imovine zadužen za provođenje sankcija, produžio JANAF-u licencu za izvoz nafte u Srbiju do 16. lipnja pa je moguće da će Amerikanci imati dovoljno strpljenja da se preuzimanje ruskog vlasništva u NIS-u dovede do kraja.
FOTO Glumica Teyana Taylor odabrala je ovaj neobični outfit koji je nekima i bizaran
Privukla pozornost
FOTO Šokantne scene! Najseksi glumica današnjice gola lizala sladoled na javnoj površini, glumila psa i pozirala umotana samo u zastavu
ŠTETA SE JOŠ ZBRAJA
FOTO Obišli smo Mirogoj na kojem je prijavljena šteta na 545 grobova. Evo kako izgledaju posljednja počivališta Tuđmana, Dražena Petrovića, Rajka Dujmića...
