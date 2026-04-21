Procurilo što se tijekom Uskrsa događalo s Trumpom: 'Namjerno su to radili, urlao je kad je sve saznao'

Za Donalda Trumpa uskrsni su blagdani očito bili dramatičniji nego što se dosad znalo. Tijekom misije spašavanja dvojice američkih vojnika u Iranu, američkog predsjednika – prema pisanju medija – vlastiti savjetnici namjerno nisu u potpunosti uputili u situaciju. Njegovi suradnici držali su republikanca podalje od odgovarajućeg kriznog sastanka jer njegovo nestrpljenje ne bi bilo od pomoći, izvještava Wall Street Journal, pozivajući se na osobu upoznatu s događajem. Umjesto toga, Trump je informiran samo u ključnim trenucima.

Predsjednik je "satima" urlao na svoje savjetnike kada je saznao za obaranje američkog lovca, navodi se dalje u članku. Trump je navodno strahovao da će vojnici pasti u ruke Irana te da će proći kao Jimmy Carter; u čijem se mandatu 1979. dogodio napad na veleposlanstvo SAD-a u Teheranu, nakon čega su mnogi Amerikanci uzeti kao taoci. Da podsjetimo, početkom travnja oboren je američki borbeni zrakoplov. Pilot modela F-15E spašen je relativno brzo nakon toga. Drugi član posade spašen je naknadno u onome što je Trump opisao kao "jednu od najodvažnijih vojnih akcija potrage i spašavanja u povijesti SAD-a".

Navodi se kako je velik dio akcije bio usmjeren na manevre zavaravanja na različitim lokacijama. Sam ozlijeđeni časnik, koji je jako krvario, penjao se uz strme litice. Dok je sam previjao rane, uspio je stupiti u kontakt s američkim snagama. Njegovo spašavanje uslijedilo je nakon "utrke na život i smrt" između američkih i iranskih snaga, citirao je New York Times američke dužnosnike. U operaciju je navodno bilo uključeno više od 150 zrakoplova. Nakon spašavanja drugog člana posade zrakoplova F-15E, Trump je napisao da činjenica da su obje operacije mogle biti izvedene "bez ijednog ubijenog ili čak ozlijeđenog Amerikanca" ponovno dokazuje "nadmoćnu prevlast u zraku".