Procurilo što se tijekom Uskrsa događalo s Trumpom: 'Namjerno su to radili, urlao je kad je sve saznao'

Za Donalda Trumpa uskrsni su blagdani očito bili dramatičniji nego što se dosad znalo. Tijekom misije spašavanja dvojice američkih vojnika u Iranu, američkog predsjednika – prema pisanju medija – vlastiti savjetnici namjerno nisu u potpunosti uputili u situaciju. Njegovi suradnici držali su republikanca podalje od odgovarajućeg kriznog sastanka jer njegovo nestrpljenje ne bi bilo od pomoći, izvještava Wall Street Journal, pozivajući se na osobu upoznatu s događajem. Umjesto toga, Trump je informiran samo u ključnim trenucima.
Predsjednik je "satima" urlao na svoje savjetnike kada je saznao za obaranje američkog lovca, navodi se dalje u članku. Trump je navodno strahovao da će vojnici pasti u ruke Irana te da će proći kao Jimmy Carter; u čijem se mandatu 1979. dogodio napad na veleposlanstvo SAD-a u Teheranu, nakon čega su mnogi Amerikanci uzeti kao taoci. Da podsjetimo, početkom travnja oboren je američki borbeni zrakoplov. Pilot modela F-15E spašen je relativno brzo nakon toga. Drugi član posade spašen je naknadno u onome što je Trump opisao kao "jednu od najodvažnijih vojnih akcija potrage i spašavanja u povijesti SAD-a".
Navodi se kako je velik dio akcije bio usmjeren na manevre zavaravanja na različitim lokacijama. Sam ozlijeđeni časnik, koji je jako krvario, penjao se uz strme litice. Dok je sam previjao rane, uspio je stupiti u kontakt s američkim snagama. Njegovo spašavanje uslijedilo je nakon "utrke na život i smrt" između američkih i iranskih snaga, citirao je New York Times američke dužnosnike. U operaciju je navodno bilo uključeno više od 150 zrakoplova. Nakon spašavanja drugog člana posade zrakoplova F-15E, Trump je napisao da činjenica da su obje operacije mogle biti izvedene "bez ijednog ubijenog ili čak ozlijeđenog Amerikanca" ponovno dokazuje "nadmoćnu prevlast u zraku".
Inače, napetosti između Irana i Sjedinjenih Američkih Država ponovno su eskalirale nakon što je Teheran objavio da trenutačno nema planova za novi krug pregovora u Pakistanu. Iranske vlasti poručuju da Washington ne pokazuje ozbiljnu namjeru za diplomacijom, dok istodobno nastavlja pomorsku blokadu iranskih luka i prijetnje novim vojnim udarima. Time su dodatno ugroženi izgledi da se produži dvotjedno primirje koje istječe u srijedu.
Najveći povod za novu krizu bio je američki upad na iranski teretni brod u Omanskom zaljevu. Predsjednik Donald Trump tvrdi da je brod ignorirao višesatna upozorenja američke mornarice, nakon čega mu je onesposobljen pogonski sustav i plovilo je zaplijenjeno. Teheran taj potez naziva “oružanim piratstvom” i kršenjem primirja, a iranska vojska najavila je odgovor. Iranski mediji potom su izvijestili o napadima dronovima na američke brodove, no zasad nema potvrda o većoj šteti.
Kriza se odmah prelila i na svjetska tržišta. Cijena nafte Brent ponovno je snažno porasla jer investitori strahuju za sigurnost plovidbe kroz Hormuški tjesnac, kojim prolazi velik dio svjetske opskrbe energentima. Analitičari istovremeno upozoravaju da je povjerenje između Washingtona i Teherana gotovo nepostojeće te da su šanse za ozbiljan diplomatski proboj vrlo male, čak i ako se pregovori u Islamabadu ipak održe. Sve posljednje detalje o sukobu na Bliskom istoku provjerite ovdje.