NA TRONU

Real Madrid pobjednik juniorske Lige prvaka nakon drame jedanaesteraca

21.04.2026.
u 00:04

Za razliku od svojih starijih kolega koji su europski put završili u četvrtfinalu, mlada momčad "Kraljevskog kluba" uspela se na europski tron. U finalu koje je igrano u Laussani, Real je bio bolji od Club Bruggea

Mladi nogometaši Real Madrida pobjednici su juniorske Lige prvaka nakon što su u finalu u Lausanni boljim izvođenjem jedanaesteraca pobijedili Club Brugge sa 4-2 nakon što je susret završio 1-1. Za razliku od svojih starijih kolega koji su europski put završili u četvrtfinalu, mlada momčad "Kraljevskog kluba" uspela se na europski tron. U finalu koje je igrano u Laussani, Real je bio bolji od Club Bruggea.

Španjolci su poveli u 23. minuti golom Jacoba Ortege, a izjednačio je Tobias Lund Jensen u 64. minuti. Kako više nije bilo golova, pitanje pobjednika je razriješeno udarcima s bijele točke.

Briljirao je Realov vratar Javier Navarro koji je obranio udarce Naima Amengaija i Tiana Koren. Kod Reala precizni su bili Navascues, Yanez, Diez i Aguado, a na suprotnoj strani pogodili su tek Goemaere i Musuayji.

"Ova izvanredna generacija igrača ostavila je trag u omladinskoj akademiji. Oni su nevjerojatno talentirani, nevjerojatno predani igrači koji savršeno utjelovljuju vrijednosti Real Madrida. Jako smo ponosni na njih," poručio je Realov trener Alvaro Lopez.

"Zaslužili smo naslov, zaslužili smo ovu radost. Također bih želio čestitati protivniku, koji je odigrao sjajnu utakmicu, nisu nam olakšali, a na kraju smo morali pobijediti na penale," dodao je Jacobo Ortega.

Club Brugge i Real su u ligaškom dijelu Lige prvaka osvojili po 15 bodova, zauzevši treću i četvrtu poziciju. Real je potom izbacio Marseille, Chelsea, Sporting, PSG te u finalu Brugge koji je na putu do završnog ogleda bio bolji od Monaca, Žiline, Atletico Madrida, te Benfice.

Realov je to drugi naslov nakon slavlja 2020. godine. U juniorskoj Ligi prvaka najuspješnija je Barcelona s tri titule.

Liga prvaka Club Brugge Real Madrid

