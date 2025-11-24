Još nedavno izgledalo je kao utopija, a Dinamo sad može do nestvarne cifre od 35 milijuna eura!

Dinamo bi se iduće godine mogao izravno plasirati u Ligu prvaka. Naravno, osnovni preduvjet za to je da postane prvak Hrvatske, a potom mu se još moraju poklopiti i ishodi nekoliko prvenstava. Jedno od njih je norveško. Zato ovaj vikend u Maksimiru nisu slavili samo pobjedu protiv Varaždina i Hajdukov debakl kod Rijeke, nego i ono što se dogodilo par tisuća kilometara sjevernije.

Viking iz Stavangera pobijedio je kod Fredrikstada 1:0 i prije posljednjeg kola norveškog prvenstva ima bod više od Bodo/Glimta. Ako u zadnjem kolu kod kuće pobijedi Valerengu, kojoj ta utakmica ništa ne znači, Viking će osvojiti prvi naslov prvaka od 1991. godine i tako napraviti ogromnu uslugu Dinamu. Bodo bi neuspjehom obrane norveške titule olakšao hrvatskom klubu izravan plasman u Ligu prvaka. Razlog zašto na Maksimiru tako budno prate završnicu norveškog prvenstva je što su Bodo i Dinamo konkurenti za jedno mjesto koje UEFA daje za izravni ulazak u Ligu prvaka iz europske više srednje klase.

Osim što u LP izravno ulazi po četiri ili pet klubova iz najjačih nacionalnih prvenstava, jedno mjesto rezervirano je i za prvaka države koja po koeficijentu ne pripada među elitu, ali ima klub s jakim europskim koeficijentom. Klubovi iz ove kategorije su u tablici s koje onaj koji je i najbolji i prvak svoje države, iduće sezone ide izravno u Ligu prvaka. Poredak na toj tablici i broj bodova računa se na osnovu učinka u ovoj sezoni te na temelju petogodišnjeg klupskog koeficijenta.

Dinamo je trenutačno peti na ovoj tablici iza Rangersa, Bodo Glimta, Olympiacosa i Kopenhagena. Ako Dinamo iduće sezone želi izravno u Ligu prvaka, mora biti prvak Hrvatske i navedeni klubovi ne smiju biti prvaci svojih država.

Postoji i opcija da netko od njih i osvoji naslov, ali onda Dinamo mora odigrati izvrsnu sezonu u Europi. Kao što je primjerice ona 2020/21, kada je došao do četvrtfinala Europa lige. Tako bi na tablici za ulazak u Ligu prvaka mogao preteći klub koji je i ispred njega i nacionalni prvak.

🔝 Of the 17 best ranked teams in the race for direct 🔵 UCL entry, only 4 of them are currently leading their leagues.



🇳🇴 Bodø/Glimt could be officially OUT of the race next weekend if they finish 2nd in Eliteserien.



🇬🇷 Olympiacos are now big favorites to move from PO to… pic.twitter.com/FVwWtZKFkK — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 24, 2025

Od četiri kluba ispred Dinama, jedan sigurno neće biti prvak, a to je škotski Rangers. Tako da on ispada iz konkurencije i mjesto vodećeg preuzima Bodø. Norveški prvak ima klupski koeficijent 55.000, za 11 bodova viši od Dinamovog, ali to mu neće ništa značiti ako za vikend ne obrani naslov. Copenhagen u Danskoj trenutačno ima priličan zaostatak od šest bodova iza vodećim Aarhusom, a sada ispada da Dinamo mora strahovati najviše od Olympiacosa, koji u Grčkoj ligi vodi s dva boda više od PAOK-a. I zato je za čudesan direktan ulazak u Ligu prvaka Dinamu potreban još i kiks Olympiacosa. Naravno, pod uvjetom da maksimirska momčad postane prvak. Inače, ulazak u Ligu prvaka Uefa honorira s otprilike 35 milijuna eura! Ne trebamo govoriti koliko bi ta financijska injekcija značila Dinamu.