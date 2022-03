Bivši trener Dinama uspio posvađati "cijelu" naciju: Prijeti mu otkaz prije odlaska na SP!

Vahid Halilhodžić dobio je smijenjen je dva mjeseca prije Svjetskog prvenstva 2018., iako se plasirao na njega s Japanom. A sad mu se ista situacija "smiješi" i kao izborniku Maroka. Iako se još nije plasirao u Katar, šanse da ne uspije su manje nego da uspije jer posljednja prepreka je osjetno slabiji Kongo.

- Morali smo donijeti ovu tešku odluku jer je postalo nemoguće uspostaviti vezu između njega i igrača. Kao što je postalo nemoguće između njih stvoriti povjerenje ili komunikaciju - izjavio je te 2018. predsjednik Japanskog nogometnog saveza Kozo Tashima.

Veliki trenerski stručnjak iz Bosne i Hercegovine oduvijek je, još kao igrač, poznat po tvrdoglavosti i principijelnosti. Što ponekad ne ide pod ruku te može itekako "zamutiti" vid. Ponosan je na to, što je ljudski, no ljudski je i pogriješiti. Pa bi možda, nakon toliko godina, trebao znati "stati na loptu" i pomnije razmisliti o postupcima.

Jer, ako se nešto ponavlja "u krug", tad teško da krivnja otpada na apsolutno sve izvan tog kruga. Upravo na taj način Vahine izborničke odluke propituju marokanski mediji i ne zadovoljavaju se njegovim "završio sam s tom temom" dok traže odgovore.

Naime, u lipnju prošle godine izbacio je Hakima Ziyecha iz reprezentacije uz objašnjenje da je glumio ozljedu samo da ne bi igrao protiv Gane u prijateljskoj utakmici. Zvijezda Chelseaja pak do današnjeg dana tvrdi da nije lagao i da ne želi igrati za Maroko dok je Vaha izbornik.

Svi imaju svoju stranu priče, a izbornikova je zadnja. Problem je što Ziyech nije jedini. Halilhodžić je izbacio i Ajaxovog Noussaira Mazraouija pod tvrdnjom da je odbio trenirati i igrati.

- Tijekom jednog treninga bilo je jako vruće i izbornik je inzistirao da pijemo vodu svakih pet minuta. U jednoj od pauza nisam bio žedan pa nisam popio vode, on mi je prišao i rekao da je popijem, što sam pristojno odbio. Nakon toga je postao nervozan i suigrač Saiss mi je dodao bocu neka popijem, ali prolio sam vodu i tu je nastao problem - objasnio je Mazraoui.

Čak bi i to prošlo, no sad je i treća zvijezda reprezentacije u nemilosti Halilhodžića. Abderrazak Hamdallah iz saudijskog Al-Ittihada, u kojem je ove sezone zabio deset golova tijekom svega osam nastupa, navodno je tražio garanciju da će igrati prije nego prihvati poziv u reprezentaciju. Igrač tvrdi da to nije istina.

- Više ne želim ni čuti za njih - uporno ponavlja Vaha medijima.

Koji žele pričati samo o njima jer na Afričkom kupu nacija vidjeli su tijekom ispadanja u četvrtfinalu od Egipta (1:2) da Maroko nema potrebnu moć. U konačnici, ako taj trojac jasno i glasno kaže da se vraća u reprezentaciju ako Vaha ode, lako je za očekivati da će morati otići. Ali, Savezu to ne bi bilo jeftino jer Vaha zarađuje 89.000 američkih dolara mjesečno te sasvim sigurno ima "podeblju" klauzulu u slučaju prijevremenog raskida ugovora.

Samo, nakon svih incidenata u klubovima i reprezentacijama koje je vodio, hoće li Vahi novi sukob koji dovodi do razlaza ukazati da je pogriješio ili upravo suprotno...