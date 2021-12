Vaha nastavlja svađu u Maroku: 'Trener je taj koji bira tko će igrati'

Nizu igrača koji su u sukobu s Halilhodžićem ‘pridružio’ se i Younes Belhanda, igrač turske Adane, kojeg Vaha nije ni zvao u reprezentaciju, javlja SportKlub

“Ne bih se odazvao pozivu i da me je zvao. On je mrtav za mene. Nije me poštovao kao sportaša, iako sam igrao dobro u klubu”, rekao je Belhanda, kojem je Halilhodžić i odgovorio.

“Trener je taj koji bira tko će igrati. Njegove izjave su pretenciozne. Birao sam igrače koji igraju momčadski nogomet, a postoji i žestoka konkurencija u momčadi”, rekao je Vaha.