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Manchester City Gvardiolu nudi novi ugovor, ali on želi dati priliku Realu: Ima molbu za Građane

2026 FIFA World Cup Previews
Foto: LISI NIESNER/REUTERS
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
11.06.2026.
u 13:06

Insajder Fabrizio Romano pisao je kako su u klubu vrlo optimistični i smatraju da će Gvardiol potpisati novi ugovor

Hrvatskog reprezentativca Joška Gvardiola u posljednje se vrijeme vrlo usko povezuje s madridskim Realom. Njegov sadašnji klub, Manchester City odlučan je u namjeri da ga zadrži, ali u tome možda neće uspjeti. Iako mu ugovor istječe tek za dvije godine, ponudili su mu novi i poboljšani ugovor. 

Insajder Fabrizio Romano pisao je kako su u klubu vrlo optimistični i smatraju da će Gvardiol potpisati novi ugovor. On ih je pak zamolio da mu daju vrijeme da razmisli, piše španjolski As, što bi moglo ugasiti njihov optimizam. Glavni razlog za njegovu nedoumicu je upravo interes Reala, točnije Josea Mourinha.

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Portugalski stručnjak vratio se na klupu Madriđana i silno želi Gvardiola u svojoj momčadi. Mourinho se izrazito sviđa što može jednako dobro igrati i na stoperu i na lijevom beku. Osim toga, na desnoj strani ima vrlo ofenzivne bekove Denzela Dumfriesa i Trenta Alexandera-Arnolda pa želi da lijeva strana bude puno obrambenije orijentirana. Gvardiol je, čini se, zainteresiran za prelazak u Real.

Manchster City u ljeto 2023. učinio ga je najskupljim braničem u povijesti nogometa i zasigurno ga se neće olako odreći. Ipak, u engleskom klubu vlada određena nesigurnost odlaskom Pepa Guardiole. Čini se kako je to ujedno i kraj najuspješnije ere u povijesti kluba, a nakon toga često slijedi pad. Odlazak Gvardiola mogao bi biti početak tek pada, ali kraj ove sage zasigurno neće doći prije kraja Svjetskog prvenstva.
Ključne riječi
Jose Mourinho Manchester City Real Madrid Joško Gvardiol

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