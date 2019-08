Bivši 'Top 10' Janko Tipsarević najavio kraj igračke karijere

Davis Cup reprezentativac Srbije i bivši član "Top 10" društva na pojedinačnoj ATP ljestvici, 35-godišnji Beograđanin Janko Tipsarević objavio je putem društvenih mreža da će u studenom ove godine završiti profesionalnu igračku karijeru.

"Bilo je ovo sjajnih 16 godina. Poslije mnogo preispitivanja i razmišljanja o tome što mi je važno u ovoj fazi života i što me čini sretnim, odlučio sam završiti profesionalnu karijeru. Neću pisati srceparajući govor (još) koji će vas sve rasplakati, jer još ima tenisa u meni", napisao je Tipsarević, trenutačno 257. na pojedinačnoj ATP ljestvici, na svom Instagram profilu, a oproštaj od tenisa najavio je nakon nastupa na završnom turniru novog formata Davis Cupa u Madridu, koji će biti igran od 18. do 24. studenoga.

Tipsarević je u svojoj poruci objavio i planove.

"U sljedećim godinama svu svoju pozornost usmjerit ću ka porodici, mojoj akademiji i trenerskom poslu", napisao je Tipsarević i svima zahvalio na podršci.

Tipsarević je 2012. godine došao do najboljeg renkinga u karijeri, kad je zasjeo na osmo mjesto pojedinačne ATP ljestvici. Osvojio je četiri pojedinačna ATP naslova, posljednji još 2013. godine u indijskom Chennaiju, a još sedam puta se probio do finala. Najbolji rezultat na Grand Slam turnirima ostvario je na US Openu, na kojem je 2011. i 2012. godine stigao do četvrtfinala. Bio je neizostavni član reprezentacije koja je 2010. godine osvojila Davis Cup.

Nažalost, ozljede stopala i nogu, zbog kojih je u posljednjih šest godina propustio dvije cijele sezone te ukupno odigrao svega 50 mečeva na ATP i Grand Slam turnirima, spriječile su ga u ostvarivanju još boljih rezultata.

