Izvjesno je da Kyrgios neće stati, treba pomoć psihologa

ATP (Udruga teniskih profesionalaca) precizno je pobrojao sve prekršaje Nicka Kyrgiosa u dvoboju drugog kola turnira u Cincinnatiju s Rusom Karenom Hačanovom i na kraju mu odrezao kaznu od 113.000 USD.

Jedna je to od najvećih kazni u suvremenom tenisu, ali je i očekivana s obzirnom na “raskošnost” predstave koju je izveo 24-godišnji Australac.

Irskog suca Fergusa Murphyja najprije je optužio da prerano uključuje stopericu koja mjeri dopušteno vrijeme (25 sekundi) između poena (jer ga je sudac prije toga opomenuo). Pri čemu je odmah odapeo strjelicu prema njegovoj omiljenoj meti - Rafaelu Nadalu.

Počeo vrijeđanjem Donne

- To je smiješno. Koliko traju Rafine pauze? On kao to brže radi. Pokažite mi snimku na kojoj on poštuje vrijeme i povući ću se iz tenisa. Kojim se sportom on bavi? I kad dođe na liniju, treba mu minimalno 20 sekundi da se pripremi za servis - dovikivao je Kyrgios sucu.

Potom ga je ispsovao i rekao mu da je “najgori sudac u tenisu”, a onda je otišao u toalet bez dopuštenja suca (za to mu je odrezana kazna od 3000 USD). Ponio je i dva reketa na kojima je u hodniku iskalio svoj bijes i vratio ih polomljene. No, zbog toga ga sudac na terenu nije dodatno kaznio jer to “nije vidio”. Nakon svršetka meča nije pružio ruku sucu, opsovao ga i pljunuo u njegovu smjeru.

- Ti si je... glup, brate - poručio mu je.

Hladnokrvni Irac sve je to istrpio i uredno zapisao, a mirnoću je sačuvao i sam Hačanov. Rus je izgubio prvi set sa 6:7 (3), a drugi je (kada se većina opisanih događaja i dogodila) dobio sa 7:6 (4). A u trećem je Kyrgios malo i tankirao, izgubivši ga s 2:6.

Kako je i tankiranje kažnjivo (ali je i teško dokazivo), Kyrgios ga nije priznao:

- Još tijekom prvog seta sam osjećao bol u nozi. Nisam ni tada nešto posebno odigrao, ali je Hačanov puno griješio. Da je on dobio prvi set, predao bih - izjavio je Australac na konferenciji za novinare.

ATP je nakon svega najavio detaljniju istragu, pa Kyrgiosu prijeti dodatna novčana kazna, možda čak i suspenzija. Bilo je nestašnih tenisača u povijesti, i svadljivih kao što je John McEnroe, neki su sustavno uništavali rekete kao naš Goran Ivanišević ili hrvatski zet Marcos Baghdatis, ali ovako se nekulturno, s podcjenjivanjem prema sucima, gledateljima i kolegama tenisačima (Nadal, Đoković...), još nitko nije ophodio.

Za Australca se prvi put u negativnom kontekstu čulo kad se “proslavio” vrijeđanjem Stanislasa Wawrinke i Donne Vekić (“cura ti je spavala s Kokkinakisom”, rekao je Stanu za vrijeme njihova međusobnog dvoboja) u Montrealu 2015. godine. Za takav prostakluk ATP je Kyrgiosu dosudio kaznu od 25.000 USD (“to je smiješno malo, trebalo ga je suspendirati”, komentirala je Donna).

U Šangaju 2016. u dvoboju s Mischom Zverevom (Kyrgios je izgubio s 3:6, 1:6) puštao je poene, pri omjeru 0:40 odlazio je na klupu i prije nego je Zverev servirao, a sam je izvodio početne udarce na najkomičnije načine. Svađao se s publikom kao i sa sucem kojemu je u jednom trenutku rekao:

- Dajte dosudite kraj da mogu doma!

A gledatelju koji ga je upozorio da bi morao imati više poštovanja prema tenisu, odbrusio je:

- Hoćete li vi igrati? Ne? Onda sjednite i začepite.

Interes kao za Rogera i Rafu

U svibnju ove godine diskvalificiran je s turnira u Rimu nakon što je u meču drugog kola s Casperom Ruudom u napadu bijesa lomio rekete, bacio stolac na teren i jednostavno i prije kraja odšetao s terena.

Već se naplaćao kazni u iznosu od oko 250.000 USD i mnogi se pitaju ima li kraja tome?

Nama se čini da je sad već posve bjelodano da Kyrgios neće stati, da je sam sebi najveći neprijatelj i da mu je potrebna pomoć. I sam je priznao da ima psihičkih problema, ali pitanje je radi li netko s njim po tom pitanju.

Mnogi su, među njima i Ivanišević, isticali sjajne mogućnosti Kyrgiosa u tenisu, ali on od genijalca sve više postaje cirkusant. U sportu koji je bio džentlmenski, a takav želi i ostati, Kyrgios se ponaša poput kočijaša. Ali ima kod svega toga malo i licemjerja, i kod ATP-a i kod vodstava turnira.

I takav Kyrgios privlači pozornost, pa je za njegove mečeve interes publike velik kao i za one Federera, Nadala i Đokovića. Pa će ga i dalje kažnjavati, ali i rado ugošćivati...

