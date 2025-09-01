Bivši kapetan Rijeke spašava karijeru. Nestao je nakon velikog transfera, a sad ima novu priliku

Hrvoje Smolčić (25) ni prošle sezone nije dobio puno prilike u Eintrachtu, a ni u aktualnoj kampanji još uvijek nije upisao nastup. Iako s klubom ima ugovor do ljeta 2027., njegov ostanak u Frankfurtu nije siguran.

Kako piše Tportal, poljska Jagiellonia poslala je ozbiljnu ponudu za hrvatskog braniča, no iznos nije poznat. Poljaci ga žele dovesti prije 8. rujna, kada završava prijelazni rok u Poljskoj. Ipak, ostaje dvojba koliko je Smolčiću privlačan odlazak u Ekstraklasu, pogotovo jer se spominju i druge opcije koje razmatra.

Moguć ishod je da ga Eintracht pošalje na posudbu do kraja sezone, uz mogućnost otkupa na ljeto. Smolčić je u klub stigao 2022. iz Rijeke za 2,5 milijuna eura te je do sada skupio 32 nastupa za prvu momčad. Prošlu sezonu proveo je na posudbi u LASK-u, gdje je odigrao 33 utakmice.