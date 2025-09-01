Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 134
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
PONUDA IZ POLJSKE

Bivši kapetan Rijeke spašava karijeru. Nestao je nakon velikog transfera, a sad ima novu priliku

Eintracht Frankfurt training kick-off
Foto: Arne Dedert/DPA
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
01.09.2025.
u 15:30

Smolčić je u Eintracht stigao 2022. iz Rijeke za 2,5 milijuna eura te je do sada skupio 32 nastupa za prvu momčad

Hrvoje Smolčić (25) ni prošle sezone nije dobio puno prilike u Eintrachtu, a ni u aktualnoj kampanji još uvijek nije upisao nastup. Iako s klubom ima ugovor do ljeta 2027., njegov ostanak u Frankfurtu nije siguran.

Kako piše Tportal, poljska Jagiellonia poslala je ozbiljnu ponudu za hrvatskog braniča, no iznos nije poznat. Poljaci ga žele dovesti prije 8. rujna, kada završava prijelazni rok u Poljskoj. Ipak, ostaje dvojba koliko je Smolčiću privlačan odlazak u Ekstraklasu, pogotovo jer se spominju i druge opcije koje razmatra.

Moguć ishod je da ga Eintracht pošalje na posudbu do kraja sezone, uz mogućnost otkupa na ljeto. Smolčić je u klub stigao 2022. iz Rijeke za 2,5 milijuna eura te je do sada skupio 32 nastupa za prvu momčad. Prošlu sezonu proveo je na posudbi u LASK-u, gdje je odigrao 33 utakmice.

FOTO Bila je Miss Jugoslavije i u turbulentnom braku s našim nogometašem, a sada uživa u drugom braku
Eintracht Frankfurt training kick-off
1/12
Ključne riječi
hrvoje smolčić Eintracht transferi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Uživo
37
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Rijeka dovodi igrača iz Serie A? Prvak Hrvatske kreće u završnu ofenzivu

Ljetni prijelazni rok službeno je otvoren, a nogometna tržnica već bruji od glasina, najava i spektakularnih transfera koji bi mogli obilježiti nadolazeću sezonu. Klubovi diljem Europe žele pojačati svoje momčad i traže pojačanja koja će donijeti prevagu na terenu. Na našem portalu svakodnevno pratimo sve najvažnije informacije, potvrđena pojačanja, insajderske najave i zanimljive špekulacije s tržišta i posebnim naglaskom na hrvatske nogometaše.

Učitaj još