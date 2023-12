Bivši dinamovac i ikona HNL-a: 'Hajduk će nakon par poraza pasti. Isto kao i svake sezone'

Prvi od velika dva izazova uspješno je apsolviran za Dinamo . Hrvatski prvak je 3:0 pobjedom protiv kosovskog Ballkanija osigurao proljeće u Europi nakon poprilično turbulentne međunarodne polusezone, a sad za igrače Sergeja Jakirovića u nedjelju dolazi drugi veliki izazov – derbi na Maksimiru protiv lidera prvenstva, splitskog Hajduka.

Poslije dugog perioda u kojem je forma konstantno fluktuirala te su rezultati išli gore-dolje, Dinamo je došao u jedan stabilniji period. Pobjeda protiv Ballkanija bila je peta uzastopna za zagrebačku momčad, nakon što su redom svladani Osijek, Astana, Slaven Belupo i Rudeš. S nama ovaj povratak boljim rezultatima komentira Josip Brezovec (37), ikona HNL-a i bivši veznjak Dinama, a sada trener u Poletu iz Svetog Martina na Muri.

GALERIJA Dinamo unutar 10 minuta srušio Ballkani (3:0) i osigurao europsko proljeće

Ristovski kao Vrsaljko

– Dinamo se očito vraća na svoje i diže se iz utakmice u utakmicu, vraćaju se na svoje, što bi se reklo. Bila je ovo jako važna pobjeda za prezimiti u Europi i iako nije to bilo ništa blistavo, dali su im tri komada i pokazali svoje iskustvo u ovakvim utakmicama, kad je najvažnije.

Osim niza pobjeda, Dinamo ima i jedan uspješan niz što se tiče faze obrane. Nakon što su imali negativan niz od sedam utakmica u kojima su primali pogodak, Dinamo je sad na uzastopne četiri utakmice s čistom mrežom. Dojam je da je obrana napredovala.

– Sigurno je da tu nije samo bitna zadnja linija kao zadnja linija, kad ekipa igra zajedno i svi se zajedno brane, igraju dobar presing i dobro stoje na terenu, onda dođe i do tih statistika. Ali moramo tu istaknuti i Danijela Zagorca, kojeg poznajem i iz igračkih dana. Dokazao je da je već dugo bio kalibar vratara za Dinamo – rekao je Brezovec, a potom se osvrnuo i nešto općenitije na situaciju koja je ove polusezone zadesila Dinamo te pohvalio trenera Jakirovića:

VEZANI ČLANCI:

– Mora se naglasiti da je trener Jakirović došao kad je Dinamo imao probleme koje nije imao zadnjih deset godina, ne sjećam se kad je ijedan trener Dinama došao u klub u takvu situaciju. Svaka mu čast kako se nosio s pritiskom i kako je "veslao" kroza sve to, mislim da je to njegova velika pobjeda. Ako gledamo realno, Dinamo jako dugo nije bio ovako slab po imenima. Primjerice, kad u prošlim godinama Petković nije mogao igrati, imali su jednog Marija Gavranovića, koji je bio klasa i koji ga je mogao dostojno zamijeniti, a danas to baš i nemaju. Na ljeto su prodali nekoliko ključnih igrača, a Dinamo je prijašnjih godina nakon tih prodaja dovodio igrače koji su top-talenti i koji su bili dostojni zamijeniti igrače koji su otišli, nisu uvijek bili baš takve kvalitete kao ti igrači koji su prodani, ali su barem bili blizu. Ovo je prvi put u nekoliko godina da se u ljetnom prijelaznom roku odlasci nisu nadoknadili dostojnim zamjenama.

Nakon osiguravanja proljeća u Europi Jakirović je istaknuo da bi Dinamo na zimu trebao dovesti dva-tri pojačanja. Pitali smo našeg sugovornika koje bi pozicije trebale biti prioritet.

– Prva pozicija na kojoj se trebaju pojačati je stoper. Po mojem sudu Stefan Ristovski je najbolji desni bek Dinama u zadnjih desetak godina, još tamo od vremena kad je Šime Vrsaljko igrao u Dinamu, i sad je taj Ristovski, nažalost, žrtva ovog Dinama. Igra na poziciji koja mu nije glavna i nije u mogućnosti donijeti onoliko koliko bi mogao. Definitivno moraju dovesti i lijevog beka jer u ovom trenutku nemaju pravog lijevog beka, a i kao što sam prije spomenuo, i opciju u napadu koja može zamijeniti Petkovića. Treba istaknuti i Nikolu Čavlinu, koji odlično brani u Lokomotivi. Mislim da bi par Čavlina – Zagorac bio više nego dostojan za Dinamo.

VEZANI ČLANCI:

Glavni konkurent je Rijeka

Kao što smo već i spomenuli, Dinamu u nedjelju poslijepodne slijedi važan derbi protiv Hajduka, a Brezovec uz svoju prognozu derbija ističe da Hajduk nije u potpunosti iskoristio ovu slabiju polusezonu Dinama.

– Uvjeren sam u pobjedu Dinama u derbiju, to je broj jedan. Po meni je ovo čak bila i loša jesen Hajduka kad uzmemo u obzir u kakvoj je situaciji bio Dinamo. Kad sve uzmemo u obzir, zapravo je pozitivno čudo da je Dinamo tu gdje je sad. U jednoj od svojih najlošijih faza oni su, ako dobiju zaostale utakmice, na bod od Hajduka, a ako ih pobijede u derbiju i ispred Hajduka. Igrači su sad u puno boljoj formi i puno boljem raspoloženju i mislim da će nakon zimske pauze to izgledati još i bolje – istaknuo je Brezovec pa zaključio:

– Mislim da je glavni konkurent za naslov Dinamu Rijeka, koju je također posložio Jakirović. Kao što se dogodi svake sezone, mislim da će Hajduk pasti nakon dva poraza ili slabija rezultata. Dinamo u sebi ima tu naviku pobjeđivanja i osvajanja naslova, taj mentalni dio je najbitniji.

VIDEO Počela prodaja karata za derbi Hajduka i Dinama