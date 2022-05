Bivši Dinamov dragulj u idealnoj momčadi, a za Messija tu nema mjesta!

Mladi hrvatski veznjak Lovro Majer otišao je u Rennes za 12 milijuna eura pri kraju ljetnog prijelaznog roka prošle godine. Odabrao je otići u francuski Rennes iako je imao ponude i većih klubova, no on je mudro odlučio prihvatiti onu kluba u kojemu će moći igrati, a bila je to jako mudra odluka.

Sada je veznjak hrvatske reprezentacije i francuskog Rennesa uvršten u idealnu momčad Ligue 1 u izboru cijenjenog lista L'Equipe.

Upravo je iz Majerovog kluba najviše igrača u najjačoj momčad sezone, njih čak petorica. Iz redova prvaka PSG-a su među najboljih 11 njoj dvojica. Po jednog predstavnika u njoj imaju Lyon, Lille, Monaco i Lens.

Majer je u ovoj sezoni zabio šest i dodao asist za osam golova Rennesa.

[PROS]



🗞 @lequipe type de la saison dans les tons 🔴&⚫ 🥰 pic.twitter.com/pTVhywCDYM — Stade Rennais F.C. (@staderennais) May 23, 2022

>> Izjave igrača Dinama nakon pobjede: