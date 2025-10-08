Bilić jedan od kandidata za klupu otočkog velikana: Konkurencija su mu dvije istisnke legende

Bivšeg hrvatskog reprezentativca, a kasnije izbornika, Slavena Bilića posljednjih se tjedana povezivalo s povratkom u West Ham, klub koji je već vodio od 2015. do 2017. Pisalo se kako je Bilić prvi favorit za klupu 'Čekićara' kad je postalo jasno da će Graham Potter dobiti otkaz, no na kraju je West Ham preuzeo Portugalac Nuno Espirito Santo.

Bilić je bez posla još otkako je u kolovozu 2024. napustio saudijski Al-Fateh, a činilo se kako će se njegov prisilni godišnji odmor još produljiti nakon što su mu propali pregovori s West Hamom, no otočki mediji javljaju kako bi se Bilić uskoro mogao vratiti na klupu jednog tamošnjeg kluba. Škotski Rangersi katastrofalno su počeli sezonu te je cijenu loših rezultata platio strateg Russell Martin, a Bilić je jedan od kandidata za njegovog nasljednika.

Prema pisanjima Sky Sportsa, prvi izbor škotskog velikana bio je Sean Dyche, no on je poziciju odbio, a potom je istaknuta osoba povezana s klubom predložila Bilića. Hrvatski stručnjak je također zainteresiran te škotski mediji pišu kako će prihvatiti posao dođe li do službene ponude, ali mora se reći kako ima žestoku konkurenciju.

Tako The Sun piše da bi Rangersi rado vratili Stevena Gerrarda, legendarnog nogometaša Liverpoola koji ih je već vodio i donio im titulu škotskog prvaka 2021, prvu nakon deset godina i posljednju do danas. On je, kao i Bilić, posljednji angažman imao u Saudijskoj Arabiji - vodio je Al-Etiffaq.

Na radaru Rangersa navodno je i još jedan legendarni engleski veznjak, Frank Lampard. On na početku ove sezone radi odličan posao u engleskom drugoligašu Coventry Cityju te je neporažen u prvih devet kola Championshipa i drži prvo mjesto na ljestvici s 19 bodova, a imaju i daleko najefikasniji napad lige s 27 zabijenih pogodaka.

Rangersi se nakon osam kola škotskog Premiershipa nalaze tek na osmom mjestu s osam bodova nakon sedam kola. Dosad su u prvenstvu ostvarili samo jednu pobjedu, a imaju čak pet remija i jedan poraz.