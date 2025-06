Bijesni Piksi poludio na novinare i zagrmio: 'Što je, niste zadovoljni? Nađite si onda drugog...'

Dragan Stojković Piksi bio je vidno napet nakon utakmice u Tirani, gdje Srbija nije uspjela slomiti otpor Albanije. Susret je završio bez pogodaka, a na novinarsko pitanje i konstataciju da se nekima nije svidjela igra Srbije, Stojković je reagirao prilično burno. "Nije vam se svidjela igra? Nije? Nađite drugog izbornika", odbrusio je Piksi, čime je jasno dao do znanja da nije zadovoljan kritikama na račun pristupa njegove momčadi. Unatoč početnoj ljutnji, Stojković je kasnije analizirao utakmicu, pohvalivši pritom albansku reprezentaciju i atmosferu na stadionu, iako su srpski mediji izvještavali o brojnim incidentima i provokacijama s tribina, uključujući gađanje igrača predmetima i isticanje neprimjerenih transparenata.

"Atmosfera je bila fantastična. Čestitam navijačima Albanije na tome. Volio bih da mi imamo ovakvu atmosferu", izjavio je Stojković, dodajući kako se njegova momčad nije uplašila i kako je pokazala karakter. Naglasio je da je Srbija došla u Tiranu s namjerom da pobijedi, što, prema njegovim riječima, pokazuje i početna formacija. "Nije lako igrati na ovakvom stadionu, Albanija ima dobru i kvalitetnu momčad. Neriješen rezultat je najrealniji. Ovaj bod je slađi nama nego njima", poručio je Piksi, ističući kako je njegova ekipa uspjela kontrolirati igru i svesti albanski "naboj" na minimum.

Srpski izbornik je također istaknuo da je Albanija "izuzetno kvalitetna" ekipa te da je utakmica bila "strahovito teška". "Kontrolirali smo igru, imali smo kontrolu nad loptom, gdje smo njihov naboj sveli na nulu, pa su morali biti obazrivi, jer su vidjeli da nam ne mogu parirati u toj igri. Dobra borbenost, trčanje, potrošnja...", analizirao je Stojković, dodajući da je nedostajao samo pogodak za potpuni osjećaj. Priznao je da realizacija mora biti bolja te da je "jedna ili dvije lopte mogla završiti u mreži Strakoshe".FOTO Srbi se prisjetili vatrenog dočeka u Zagrebu '99., danas su doživjeli nešto što nisu od tada

FOTO Srbi se prisjetili vatrenog dočeka u Zagrebu '99., danas su doživjeli nešto što nisu od tada

FOTO Srbi se prisjetili vatrenog dočeka u Zagrebu '99., danas su doživjeli nešto što nisu od tada

Osvrnuo se i na situaciju kada je za Albaniju dosuđen jedanaesterac, koji je vratar Đorđe Petrović obranio. "Kao da me netko maljem udario! Nepažnja, gesta koja se jednostavno dogodi, ali i da su dali gol, mi bismo onda pojačali maksimalno u ofenzivi i išli bismo na sve ili ništa. Nisam gledao penal kada je šutirao. Nek nastavi ovako Đorđe braniti i neće biti problema. Zaslužio je biti tu i zaslužio je braniti. Fascinantno je samopouzdanje koje ima", rekao je Stojković nakon utakmice.

Nakon remija u Tirani, Srbiju već u utorak očekuje domaća utakmica protiv Andore u Leskovcu, a Stojković je jasan po pitanju očekivanja. "Program je zgusnut. Svi smo pod istim tretmanom. Moramo sagledati kakva je situacija, vratiti se kući. Tu utakmicu moramo dobiti. Je li netko umoran ili ne, to me ne zanima. Pobjeda protiv Andore je imperativ. Da se ne bismo lagali, bit će teško itd. Naravno da hoće, neće biti lako, ali imamo kvalitetu i to ćemo pokazati protiv Andore", odlučan je Piksi. Također je prokomentirao i lipanjski reprezentativni termin, koji mnogim igračima i izbornicima ne odgovara. "Nitko ne voli ovaj termin, ali nitko nas ne pita. Kako je - tako je. Mora se dobiti Andora kako god znamo i umijemo. Ovaj bod iz Tirane treba se materijalizirati i osvojiti tri boda protiv Andore."

Unatoč oštrom početku konferencije i kritikama na račun igre, Dragan Stojković Piksi zaključio je svoje obraćanje optimističnom porukom, pozivajući na podršku reprezentaciji. "Ljudi bi trebali prepoznati odnos prema igri naših igrača. Da ih podržimo da izguraju ono za što se borimo. Prošli ciklus smo počeli s četiri boda protiv Irske i Portugala. Tako će biti i ovaj. I epilog će biti isti na kraju kvalifikacija", zaključio je izbornik Srbije, vjerujući u konačan uspjeh svoje momčadi na putu prema Svjetskom prvenstvu. Njegova reakcija na kritike, međutim, zasigurno će ostati jedna od glavnih tema u danima koji slijede, pokazujući koliki je pritisak na njemu i reprezentaciji u ovim kvalifikacijama.